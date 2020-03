Coronavirus: qué medidas se tomó para la higiene del transporte público y qué hacer para evitar el contagio

En la medida en que avanzan los casos y, lamentablemente, los fallecidos por coronavirus en la Argentina, donde es la Ciudad de Buenos Aires el distrito más afectado, el gobierno porteño publicó una serie de recomendaciones para evitar el contagio del Covid-19 en los transportes públicos y privados, lugares difíciles de evitar y de controlar, a través de un comunicado publicado por la Secretaría de Transporte y Obras Públicas.Cabe tener en cuenta que los ciudadanos necesitan transportarse, como instancia mínima, hacia sus trabajos, por lo cual es necesario que los transportes públicos, principalmente, sean sostenidos de forma higiénica y que también las personas puedan tomar recaudos para no contagiarse.En ese sentido, la Ciudad también informó qué acciones se llevó a cabo para la protección y la prevención en el ámbito de la Capital Federal, incluyendo subtes, autopistas, taxis y combis.-Dispensers con alcohol en gel en las estaciones de subte: se están instalando y poniendo a disposición de los vecinos dispensers de alcohol en gel en las estaciones, para que los usuarios puedan higienizarse antes de subir y al bajar de las formaciones.-Campaña de información a los vecinos: a partir del jueves, se comenzó a implementar una campaña de concientización sobre las características de la enfermedad y las formas de prevenir el contagio.Carteles de leyenda variable, carteles predictivos en corredores de Metrobus,Centros de Trasbordo y puntos estratégicos.Subtv, mensajes vía altoparlantes, carteles de leyenda variable, cartelería enlos andenes y estaciones de la red de Subte.Carteles de leyenda variable en Autopistas y cartelería en estaciones depeajesMensajes a través de la app BA Taxi.Redes sociales de BA Tránsito, BA Movilidad, Sbase, Metrovías, Ausa.-Refuerzo de los operativos de limpieza en la red de subtes: se intensificaron los turnos diarios de limpieza en estaciones, instalaciones y accesos (especialmente en las horas pico) de una a tres veces por día. Además se reforzaron las tareas nocturnas de limpieza en accesos, andenes, barandas, molinetes y boleterías; y la limpieza y desinfección en baños públicos y del personal. También se incrementó la limpieza nocturna general del material rodante con productos desinfectantes, así como también en el interior de los trenes durante el día en estaciones cabeceras.-Comunicación interna: los trabajadores del Cuerpo de Agentes de Tránsito, Subte y AUSA fueron y están siendo informados sobre las recomendaciones para la prevención de contagio y medidas a accionar a través de los canales de comunicación interna.-Medidas de prevención para el personal del subte y las autopistas: se comenzó a distribuir alcohol en gel al personal de todas las áreas iniciando la distribución por los colaboradores que tienen mayor contacto con el público (boleterías, cajeros de peaje, estaciones y tráfico). Además, se incrementó el abastecimiento de productos de higiene tales como jabón para manos, toallasy guantes descartables, bolsas plásticas para residuos, para todas las cabinas de conductores y guardas de todas las cabeceras de las Líneas del Subte y Premetro, así como en los vestuarios, comedores, baños, aulas de capacitación, áreas de tránsito, oficinas y espacios públicos de las compañías.-Activación con conductores de taxis: se están realizando acciones de concientización específicas para conductores de taxis en las que se dan pautas de higiene para el traslado de pasajeros y se enseña cómo hacer una correcta limpieza de las unidades. Este viernes se sumaron más de cien taxistas en el Rosedal de Palermo. Además, se les entrega una pieza para quecoloquen en la parte trasera del vehículo con información preventiva.-Refuerzo de limpieza en terminales de combis: se reforzaron los trabajos de limpieza en la Terminal Madero y en la Terminal Obelisco, centros de operación del servicio de combis, por donde circula una gran cantidad de pasajeros diariamente.-No uses el transporte público si estás enfermo o sospechás que podrías estarlo. Los síntomas son: fiebre, dolor de garganta, tos, mucosidad y dificultad para respirar.-Cubrí tu nariz y boca al toser o estornudar. No tosas ni estornudes en dirección a otras personas. Si necesitás hacerlo, por favor, recordá cubrir tu boca con un pañuelo descartable o con el codo flexionado.-Higienizate bien las manos. Lavá bien tus manos con agua y jabón por 20 segundos.-Si podés, evitá viajar en horas pico. Durante las horas pico es común que los pasajeros viajen parados, muy cercanos unos a otros en el colectivo, subte o tren. Si es posible, considerá viajar fuera de las horas pico, reagendando tus reuniones o yendo al trabajo más temprano o tarde que lo usual.-En viajes cortos, intentá caminar o usar tu bicicleta. Si tenés planeado recorrer una distancia corta, considerá hacerla caminando o en bicicleta. De esta manera, evitás entrar en contacto próximo con los demás durante el viaje y permitís más espacio para los que no tienen otra alternativa de traslado.