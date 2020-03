Cuarentena: acuerdan un nuevo horario de atención para los supermercados

De esta forma, se dispuso el horario de atención de 7 a 20, mientras continúe la situación de excepción por el coronavirus. "A partir del 22 de marzo de 2020, el horario de atención en supermercados, en todos sus formatos comerciales (hipermercados, supermercados, formatos de proximidad, autoservicios, etc.) será de 07.00 a 20.00 de lunes a domingo, incluyendo días feriados", establece el acuerdo.La iniciativa se da en el marco de la emergencia sanitaria y tiene como objetivo coordinar la fluida provisión de artículos de primera necesidad a la población y la protección de los trabajadores mercantiles.Los mercantiles aseguraron además que "que no va haber desabastecimiento”. “Por eso les pedimos a las familias argentinas, que vayan a comprar de a una persona, que cumplan la distancia y protocolos correspondientes", indicaron al tiempo que instaron a "no concurran con criaturas, para la seguridad de todos".