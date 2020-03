Es oficial: se confirmó el primer caso de transmisión comunitaria de Coronavirus en Argentina

“En la Argentina, son 266 los casos que han sido confirmados, de los cuales 190 tienen un antecedente de viaje internacional, 59 tienen transmisión local en conglomerado, 1 caso no tiene antecedente de viaje o contacto estrecho y 17 se encuentran en evaluación epidemiológica”

Este lunes el Ministerio de salud de la Nación brindó su reporta diario sobre la situación del avance del Coronavirus en Argentina y confirmó que se detectó el primer caso de transmisión comunitaria de nuestro país. Se trata de una persona que no viajó al exterior, ni tuvo contacto estrecho con algún viajero., resumió el funcionario en conferencia de prensa.“Los casos relacionados con viaje son personas que estuvieron en el exterior, volvieron al país con síntomas y los tests dieron positivo. Todas las personas que son contactos estrechos de esas persona requieren un seguimiento muy cercano en aislamiento y en caso de confirmarse que tienen la enfermedad se los clasifica como un contacto estrecho de un caso importado", detalló.”, puntualizó sobre el primer infectado 100% autóctono de Argentina.“Se está generando mucha demanda de trabajo para hacer cumplir esa situación y se evidencia que las personas que tienen indicación de aislamiento no lo cumplen y quienes están llegando de viaje no visualizan la importancia de su aislamiento”, agregó la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizotti.