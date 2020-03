Grave: un dirigente macrista reivindicó a la dictadura el 24 de marzo y el gobierno de La Pampa lo denunció

Un ex candidato a concejal por el macrismo de La Pampa hizo dos escandalosos posteos en redes sociales en los que reinvindicó el terrorismo de Estado durante la conmemoración del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, el pasado 24 de mayo, por lo que el gobierno de esa provincia lo denunció ante la Justicia

Aunque a esta altura parezca impensado que un dirigente político festeje los delitos de lesa humanidad perpetrados por la última dictadura militar, no lo es.La gestión del gobernadordenunció en las últimas horas ante la Justicia ordinaria provincial a, ex candidato a edil por el PRO en el marco de la alianza Cambiemos en Guatraché, por revindicar el terrorismo de Estado durante la conmemoración del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, el pasado 24 de mayo.A través de la red social Facebook, Haspert publicóel 24 de marzo sobre una foto de un Ford Falcón verde, un ícono del terrorismo de Estado y la desaparición y asesinato de miles de personas. En otro posteo, con el fondo de una bandera argentina, expresó:Haspert ocupó el séptimo lugar en la lista que encabezó el intendenteen las últimas elecciones de Gautraché. En su cuenta de Facebook se pueden ver otras publicaciones en que muestra su simpatía con los militares que encabezaron la última dictadura en el país, con posteos que reivindican a los genocidas., se lee, por ejemplo, en otro de los posteos del dirigente radical, acompañado por una foto de, según dio a conocer Diario Textual.Según publicó hoy Télam, en la presentación que hizo el subsecretario de Derechos Humanos,, el gobierno también denunció a un joven identificado como Matías Gordillo, de la localidad de Doblas, por los mismos motivos. A ambos se les atribuyen faltas como "apología del delito e instigación a subvertir el orden democrático de Gobierno".Fasce, con el acompañamiento de la fiscal de Estado,, acreditó la denuncia ante el fiscal Máximo Paulucci, con las copias de lo publicado en distintos medios periodísticos sobre los posteos que ambos formularon a través de sus redes sociales.El escrito indicó que Haspert, en la red social Facebook,, entre otras publicaciones.Mientras tanto, en la denuncia contra Gordillo se indicó que difundió expresiones también a través de las redes sociales como "no fueron 30.000" y "se alquila monoambiente para zurdos" con la foto del Ford Falcon verde con la puerta del baúll levantado, entre otras, con el mismo sentido.El funcionario dejó constancia en su presentación que "los hechos aludidos constituyen, lisa y llanamente, la reivindicación de los actos ilícitos perpetrados por la dictadura más cruel de la historia argentina, y a su vez que pretenden legitimar un accionar sistemático de secuestros, torturas y exterminios que en modo alguno puede ser aceptado, dado que constituyen una ofensa contra la República",Hasta el momento, la dirigencia de Cambiemos de La Pampa, aún no se pronunció repudiando las publicaciones de Haspert. Tampoco ningún dirigente nacional, como Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Mario Negri ni Alfredo Cornejo.