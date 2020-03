Patricia Bullrich viola la cuarentena con un permiso con datos falsos

Entre las personas autorizadas por el organismo estatal que conduce Eduardo Macchiavelli figura Patricia Bullrich. Esto ocurre a pesar de que la presidenta del PRO no ocupa ningún cargo en dicha Secretaría, por lo que la autorización es trucha

La ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, viola el aislamiento obligatorio con ayuda del gobierno porteño. Con un permiso falso, la gestión porteñá de Horacio Rodríguez Larreta la autoriza a circular a pesar de no estar en ninguno de los grupos exceptuados por el DNU que instauró la cuarentena como medida para prevenir la propagación del coronavirus.El canal C5N y el periodista Mariano Martin revelaron queLa ex funcionaria de Mauricio Macri había respaldado este domingo la decisión del Presidente Alberto Fernández de extender la cuarentena hasta el 13 de abril próximo. Sin embargo, eligió violarla.