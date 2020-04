Con el coronavirus de fondo, la justicia liberó los dólares de los bolsos de José López para dos hospitales

el Tribunal Oral Federal 1 dispuso la liberación de una buena parte de los dólares que le habían incautado al ex secretario de Obras Públicas José López en junio de 2016 para que sean entregados a los hospitales Garrahan y Gutiérrez

En plena pandemia del coronavirus, que en la Argentina ya superó los mil infectados y alcanza las 30 víctimas fatales,Se trata de parte del dinero que tenía en su poder la madrugada del 14 de junio de 2016, cuando fue detenido mientras intentaba esconder el botín millonario al interior de bolsos en un convento de General Rodríguez.López había sido condenado a seis años de prisión por enriquecimiento ilícito, al no poder justificar la tenencia de esos casi nueve millones de dólares que intentó esconder en un convento de General Rodríguez hace cuatro años. Junto con la condena, el TOF 1 había dispuesto decomisar su dinero para entregarlo en partes iguales al Hospital Garrahan y al Hospital Gutiérrez, pero la sentencia no estaba firme y por eso hasta este momento no se había ejecutado.Ahora, a raíz de la pandemia por el coronavirus y la situación de emergencia que atraviesa el sistema sanitario, sumado a la necesidad de los hospitales en tener mayores recursos, los integrantes del Tribunal dispusieron que sea entregado.Los magistrados habían pedido que el Hospital Garrahan les hiciera conocer sus necesidades a través de un detallado listado de los insumos que escasean, como por ejemplo, los barbijos.Fuentes judiciales informaron a Infobae que el Tribunal Oral Federal 1, que tiene a su cargo el decomiso del dinero, le preguntó al hospital si por el virus necesitaba insumos especiales para afrontar la emergencia sanitaria. La respuesta fue sí y los jueces José Michilini, Ricardo Basílico y Adrián Grünberg autorizaron el uso del dinero para la compra de materiales.En concreto,Como contrapartida, los jueces dispusieron que una vez que se haga la compra el hospital deberá aportar “la totalidad de los comprobantes y/o constancias que acrediten las compras realizadas”., explicaron los magistrados en su resolución.Luego de este paso, se determino la liberación de la suma para la compra de esos insumos que se necesitan en el centro de salud.