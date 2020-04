Un ex jefe del Ejército reveló que en 2015 Macri le decía a Reino Unido que Malvinas sólo servía para perder plata

Aunque parezca entre repudiable y una falta de respeto, hoy, 2 de abril, se conoció que cerca de 2015 Mauricio Macri le decía a Reino Unido que el reclamo por la soberanía sobre las Islas Malvinas sólo le servía a la Argentina para perder plata

“Le pregunté por qué y me dijo algo que desconocía y me entristeció mucho. Me dijo que un candidato a presidente -me lo dijo en el 2015- dijo que no entendía que nosotros (los ex combatientes argentinos) estuviéramos insistiendo con la revindicación de la soberanía de Malvinas, porque para él eso solo serviría para incrementar el déficit fiscal”

En el marco de la conmemoración de los soldados caídos en la guerra de Malvinas, el ex jefe del Ejército Argentino, veterano del conflicto bélico y ex embajador en países de la región, contó una repudiable postura del ex presidente con respecto a la soberanía de las islas durante su campaña electoral en 2015.Balza reveló una charla ocurrida durante su etapa como embajador argentino en Colombia y Costa Rica, función que cumplió durante los gobiernos de, explicó en una entrevista concedida a Radio con Vos.Y continuó su relato:Intentando evitar decir su nombre, Balza resaltó en más de una oportunidad que el candidato a presidente “era importante”. Sin embargo, utilizó el silencio como una mecanismo para dejar claro a quién se refería. Consultado sobre si ese candidato era el que ganó, hizo más silencios, balbuceó unas palabras, y eludió confirmarlo.Hubo una nueva insistencia del periodista que le preguntó. “¿El candidato era Mauricio Macri?”, fue la consulta. Balza, nuevamente, se quedó en silencio. Finalmente, el periodista asumió que ambos estaban hablando del ex jefe de Estado y siguió la conversación sobre ese tema nombrando a Macri como el dueño de esa postura revelada por una fuente británica. El ex jefe del Ejército asintió siguiendo el hilo del diálogo., aclaró. Luego, agregó otro ejemplo, también informado por una fuente británica, y contó que durante la reforma de la Constitución Nacional, en 1994, hubo un dirigente político, “que hasta hace poco fue ministro”, que “se “abstuvo de votar” la disposición transitoria que mencionaba que “era imprescriptible la legítima soberanía sobre Malvinas”.