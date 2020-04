Un alto funcionario de Trump comparó la última dictadura de la Argentina con la situación en Venezuela

un importante funcionario de la administración de Donald Trump en los Estados Unidos comparó la última dictadura en el país con la situación en Venezuela con el objetivo de presionar a Alberto Fernández por su posición respecto de esa nación sudamericana

Clover-Carone y Alberto Fernández

"Yo le pediría al gobierno argentino que sufrió de primera mano una dictadura, y durante ese tiempo, mucha de las personas que ahora están en el gobierno pidieron el apoyo internacional para combatir esa dictadura, para que el pueblo argentino pueda disfrutar de la democracia que hoy disfruta, simplemente le pediríamos al gobierno argentino que tenga la misma solidaridad y el afán por la libertad con el pueblo venezolano que tuvieron cuando tuvieron ellos mismos eran libres"

En lo que se puede leer como una declaración repudiable en el marco de la recuperación de la democracia en la Argentina y el trabajo de los organismos de Derechos Humanos,¿Por qué esta despreciable analogía? Es que la gestión de Trump rechazó la postura del gobierno argentino de que la crisis política en Caracas debería resolverse, es decir sin que EEUU meta allí incursiones armadas con la excusa de la lucha contra el narcotráfico internacional., dijo, quien ofició de vocero de Trump, el director para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca,, en una conferencia de prensa telefónica con periodistas que informó La Nación.La "discrepancia" tiene como referencia al comunicado de la Cancillería en el cual el gobierno de Fernández afirmó que la crisis en Venezuela "debe ser resuelta por los propios venezolanos sin presiones ni condicionamientos externos".Esa postura de la Argentina tiene que ver con la fuerte ofensiva de Trump contra, al haber anunciado un despliegue de buques de la Armada hacia Venezuela para reforzar sus operaciones antinarcóticos en el Caribe tras presentar cargos por narcotráfico contra el propio presidente de ese país y varios funcionarios. Buenos Aires no fue el único que rechazó esta posición, ya que los países del Grupo de Lima también le pegaron a una eventual intervención militar de Washington en Caracas.No obstante, las palabras de Claver-Carone, uno de los arquitectos de la ofensiva de la Casa Blanca contra Maduro, no se quedaron allí. Si bien dijo que compartían con la Argentina, luego hizo una repudiable analogía con la etapa más oscura del país.El funcionario de Trump directamente comparó a la última dictadura de la Argentina con la situación en Venezuela. Incluso argumentó que la gestión Fernández debería pedir "la libertad del pueblo venezolano" así como en los 70 pidieron "el apoyo internacional para combatir" al gobierno dictatorial de Videla-Massera-Agosti. Idea polémica viniendo de un funcionario de EEUU, cuyo gobierno de aquel entonces digitó el Plan Cóndor., afirmó el hombre de Trump.Y concluyó: "Las dictaduras no deben tener ideologías. Y al fin al cabo creo que es muy importante que todos tengamos la solidaridad necesaria y que trabajemos juntos hacia la democracia".Cabe recordar que el gobierno de EEUU comparó un gobierno elegido democráticamente -con cuestionamientos acerca de los cuales no hay sólo una mirada- como el venezolano al que se acusa de violaciones a los derechos humanos con una dictadura cívico-militar que llegó al gobierno argentino a través de un golpe de Estado y que, torturas y asesinatos mediante, desapareció a 30.000 personas entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.