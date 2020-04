De qué se trata el antiparasitario vendido en todo el mundo que podría eliminar al coronavirus en 48 horas

un grupo de investigadores australianos difundió un trabajo científico en el que asegura tener evidencias de que un conocido medicamento antiparasitario llamado ivermectina, muy fácil de conseguir en todo el mundo, podría eliminar al nuevo Covid-19 en sólo 48 horas

Mientras la pandemia del coronavirus avanza fuerte en países como Estados Unidos y Reino Unido, y todavía no da respiro a Italia y España,Se trata de una investigación colaborativa dirigida por el Biomedicine Discovery Institute (BDI) de la Universidad de Monash en Melbourne, que llegó a esas conclusiones junto al Peter Doherty Institute of Infection and Immunity (Doherty Institute)., manifestaron los científicos, cuyo trabajo fue publicado en la revista Antiviral Research.Se trata de un medicamento antiparasitario aprobado por la Agencia Americana del Medicamento (FDA, por sus siglas en inglés) que también ha demostrado ser eficaz ‘in vitro’ contra una amplia gama de virus, incluidos el VIH, el dengue, la gripe y el Zika. La ivermectina también se utilizó ampliamente desde la década de los ’80 para tratar los piojos, sarna y varias otras infecciones causadas por parásitos, además de servir para el tratamiento de la rosácea, una enfermedad de la piel.No obstante, la duda que aún persiste y requiere de trabajo tiene que ver con qué cantidad de la droga debería usarse para que el fármaco sea efectivo y seguro en humanos, ya que por el momento se probó en cultivos celulares. “La ivermectina se usa ampliamente y se considera un medicamento seguro. Necesitamos determinar ahora si la dosis a la que se puede usar en humanos será efectiva, ese es el siguiente paso. En tiempos en los que estamos teniendo una pandemia global y no hay un tratamiento aprobado, si tuviéramos un compuesto que ya estuviera disponible en todo el mundo, eso podría ayudar a la gente antes. Siendo realistas, pasará un tiempo antes de que una vacuna esté ampliamente disponible”, afirmó Kylie Wagstaff, autora principal del estudio.Aunque se desconoce el mecanismo por el cual ivermectin actúa en el virus, es probable, en función de su acción en otros virus, que funcione para evitar que el virus “atenúe” la capacidad de las células huésped para eliminarlo, señalaron los investigadores de la Universidad de Monash.El hecho de que la ivermectina sea un medicamento que ya ha sido estudiado y aprobado para tratar otras afecciones ofrece una ventaja decisiva con respecto al desarrollo de nuevos medicamentos, un proceso largo que suele requerir muchos años de estudio de la seguridad y la eficacia antes de poder llegar a los pacientes humanos. De hecho, los investigadores adoptaron un enfoque similar al tratar de desarrollar tratamientos para COVID-19 mediante el uso de otros medicamentos, incluidos las hoy por hoy famososas drogas antipalúdicas hidroxicloroquina (HCQ) y cloroquina(CQ).Ya son más de 70 las sustancias que se encuentran en análisis por su potencialidad contra el SARS-CoV-2, pero las que mayores expectativas despertaron, a raíz de algunos estudios preliminares, fue la combinación de la hidroxicloroquina junto al zinc, dos sustancias conocidas y relativamente económicas.