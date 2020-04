La polémica medida obligatoria de una de las tres provincias que tiene "cero" casos de coronavirus

todavía hay tres provincias -Catamarca, Formosa y Chubut- que no registraron ni un solo infectado de Covid-19 hasta el momento y una de ellas lleva 7 días de aplicación de una controvertida medida

A un mes del primer caso positivo de coronavirus en la Argentina y a 20 días de comenzado el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que en principio se extenderá hasta el 13 de abril,Se trata de, en medio de la cuarentena ​por el coronavirus.Así lo confirmó la ministra de Salud local,, en una entrevista con FM 103.5., explicó.Lo polémico de la decisión del gobierno de Raúl Jalil de obligar al uso del barbijo para circular en la calle es que las recomendaciones nacionales y científicas mayoritarias, hasta el momento, no van en ese camino. No obstante, algunos países y espacios académicos sí aconsejan ese tipo de protección.Lo concreto es que, hasta el momento, Catamarca obtuvo un particular resultado ante la pandemia: cero contagiados. “Esto fue a raíz de un decreto de Gobierno hace 7 días. Fue controvertido por las sociedades científicas, pero hubo varios asesores no sólo de salud, fue una decisión del Comité de Crisis con el gobernador a la cabeza y tomando algunas publicaciones y algunas estrategias de países donde les estaba yendo mejor que otros, con la utilización del barbijo social, es decir el barbijo para salir"., agregó, y destacó que se trata de cuidarse a uno mismo y también al otro.Palladino detalló además que el gobierno provincial hizo “una compra de barbijos porque el tema era no desabastecer al personal que está atendiendo, porque fue una de las críticas que se presentó en su momento”, y que “en este momento la comunidad los está utilizando”."También se hicieron recomendaciones de utilización, porque nos preocupaba el correcto uso del barbijo, porque quizá uno se pone el barbijo, se lo saca mal, o se toca la cara, entonces se está haciendo en las redes informes sobre el correcto uso, para que la gente no piense que tiene el barbijo, y ya está”, añadió.Y finalizó: “Estamos haciendo mucha insistencia en la comunidad y esto nos permite un cambio de hábito para que nos pueda acompañar más allá de la cuarentena. La gente espontáneamente, aunque no sea obligatorio el barbijo, lo utiliza, pero es clave también eso, seguir fortaleciendo que uno no diga como tengo barbijo no me lavo las mano, no, es el combo, y yo creo que lo que más nos cuesta es el cambio de conducta".Según informó Télam, en Chubut, el ministro de Salud local, Fabián Puratich, consideró que "la no aparición de casos de coronavirus obedece a que se establecieron estrictas medidas para evitar la circulación y eso nos da mucha satisfacción".En el mismo sentido opinó el ministro de Seguridad, Federico Massoni, que explicó: "Sabemos que son medidas difíciles de implementar y a mi no me gusta esta rigidez que limita el derecho de tránsito, pero gracias a ello no hay casos en Chubut"."Nuestra provincia está en el medio de dos (por Río Negro y Santa Cruz) que tienen casos y por suerte no se trasladaron acá, a pesar de la proximidad y relación familiar, aunque sabemos que tarde o temprano algún caso se reportará, eso es inevitable", destacó Massoni.Hasta hace sólo días, Chubut, con un total de 556.319 habitantes, sólo contabiliza 12 casos sospechosos con nexo epidemiológico, mientras que mantiene 1847 personas bajo aislamiento preventivo.Aunque principios de esta semana circuló una fake news acerca de un supuesto primer caso de coronavirus en Formosa, por ahora la provincia se mantiene sin infectados. El ministro de gobierno, Jorge González, señaló que hasta el martes el único caso local sospechoso de Covid-19 fue descartado "dando negativo su análisis".El funcionario indico además que se recibieron del ministerio de Salud de la Nación el kit de con 1.000 reactivos para el diagnóstico de coronavirus, por lo que ya están "en condiciones de realizar los análisis específicos". Según los especialistas locales, las medidas en materia sanitaria y de seguridad dispuestas por el gobierno local "ayudaron" a sostener esa excepcionalidad.Por último, en Catamarca tampoco existen casos de coronavirus, aunque sí tiene 174 casos positivos de dengue, según el último informe sanitario del gobierno local.El gobernador Jalil declaró en su momento: "En Catamarca, estamos trabajando relativamente bien. Somos una de las provincias que no tienen casos confirmados de coronavirus, pero nadie nos garantiza que no haya un caso escondido que no sepamos".Además, destacó: "Estamos preparados y poniendo todos los recursos que tenemos para afrontar la situación. La gente viene cumpliendo bastante el aislamiento social en la provincia".Según recordó Bae, con una población total de 396,895 de habitantes, desde la cartera de salud de Catamarca y hasta el lunes sólo se contaban 9 casos sospechosos.