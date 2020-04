Afirmó además que, según los epidemiólogos, "los resultados de la cuarentena están aplanando la curva" de contagios. En una entrevista que brindó al canal Telefe, Fernández aseguró que "no es ético que para que alguien no pierda plata" haya que "condenar a la gente a la muerte", por lo que abogó por "pasar" la emergencia con "ética".El mandatario aclaró que en este momento "no podemos volver a hacer nuestras vidas" como antes de la pandemia porque "nos exponemos a un dolor infinitamente mayor y todo se desperdiciaría en dos minutos"."El riesgo del pico es que tantos se infecten juntos que el sistema de salud no pueda responder", recalcó.Para Fernández, “el mundo que vendrá espero que sea distinto, más solidario, que no discuta más el rol del Estado, si debe hacerse cargo de la salud y educación pública, y que entendamos, como dice el Papa, que nadie se salva solo”. “Acá nos salvamos como comunidad. Lo que más quiero es que todos los argentinos entendamos que este es un logro nuestro, no del gobierno argentino. Lo único que podemos hacer haciendo lo que hacemos es que esto nos duela menos. Entonces no bajemos los brazos", subrayó.