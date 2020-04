Desde el BCRA aseguraron que la semana que viene se podrá retirar dólares de los bancos

"No hubo problemas prácticamente en ningún lado, las colas no fueron importantes y la gente respetó el sistema de turnos", indicó Pesce en diálogo con América TVTambien remarcó que la semana próxima se continuará con la atención con turnos "pero no por terminación de DNI", como se hizo ayer en la primera jornada de apertura parcial de las entidades desde el aislamiento social dispuesto el 20 de marzo por la pandemia de Covid-19.Finalmente, afirmó que el BCRA tomó una serie de medidas importantes en los últimos tiempos que permitieron "una baja generalizada en las tasas de interés", y manifestó su esperanza en que los bancos aceleren esta semana los préstamos al sector privado para el pago de salarios.