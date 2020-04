Para llevar "tranquilidad", Kicillof se realizó el test para saber si tiene coronavirus

el gobernador bonaerense Axel Kicillof informó que se sometió al test "por recomendación del cuerpo médico y dada la responsabilidad social" de su cargo, pero también para "llevar tranquilidad" y ante las "especulaciones"

Tras la confirmación de 15 casos de Covid-19 en el hospital Belgrano de la localidad de San Martín, donde participó de una recorrida,Más temprano, el mandatario provincial aclaró que no presenta síntomas ni tuvo "contacto estrecho" con ninguno de los trabajadores de la salud infectados, pero que tomó la decisión de no concurrir al encuentro en Olivos de esta tarde con Alberto Fernández por una cuestión de responsabilidad. "No voy a exponer al Presidente, ni a los ministros o a los gobernadores a cualquier riesgo", señaló.