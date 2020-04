Coronavirus: por qué mata a tres hombres por cada mujer en Argentina

tanto del análisis de las consecuencias fatales de la infección a nivel mundial como, por ejemplo, de los casos reportados ayer por el Ministerio de Salud surge que son muchos más los hombres que mueren a causa de la Covid-19 que las mujeres y, para explicarlo, los especialistas trabajan diversas teorías

La especialista Santuccione Chada sostiene que “hay una explicación biológica detrás de esto”. Y explica: “Las mujeres tienen una respuesta inmune más fuerte. Y la literatura ha indicado que por encima de los 65 años, la respuesta inmune cambia drásticamente entre hombres y mujeres. Los hombres mayores tienen una mayor respuesta proinflamatoria, lo que resulta en una menor reacción contra la infección”

Cuando hasta el momento -a la espera del nuevo informe- son 124 los fallecidos confirmados en el país por coronavirus,En un extenso informe, Clarín recopiló varias de ellas.La relación hombres-mujeres en cantidad de fallecidos es muy diferente a lo que ocurre con los contagiados, donde el 51,9% son varones y el 48,1%, mujeres, según el último dato oficial.La tendencia no es únicamente así en la Argentina. De hecho, en algunos países en mucho más pronunciada. En Italia, al 26 de marzo el 70% de los fallecidos por Covid-19 eran hombres. En China fueron el 63.8%, en Corea del Sur la diferencia fue menor, pero también con mayoría masculina: el 53.6%. En España, el 64% y en Alemania, el 65%, según dados que difunde Antonella Santuccione Chada, neurocientífica de la firma Roche.La misma situación -mayor tasa de fallecimientos en hombres que mujeres- también se observó en otras epidemias y pandemias recientes. En el SARS de 2003 (el 22% de los hombres infectados murieron, contra el 13% de las mujeres) y MERS entre 2017 y 2018 (el 32% de los hombres infectados fallecieron, contra menos del 26% de las mujeres).No hay certezas hasta el momento, como en muchísimos puntos respecto de la pandemia de Covid-19. Lo que sí hay es un grupo de hipótesis, entre las que se destacan estudios que apuntan a las diferencias en la respuesta inmune de ambos sexos.“Además, los receptores Ace2 tienden a ser mucho más altos en los hombres, y esto puede actuar como una vía que permite que el virus invada más fácilmente las células”, continúa la neurocientífica.Coinciden los profesores Duygu Ucar y Jacques Banchereau, del Laboratorio Jackson (JAX) de Estados Unidos, al afirmar que “hay diferencias inmunes entre los sexos”. En un trabajo reciente publicado en Nature Communications, perfilaron las células inmunes de 172 adultos sanos de entre 22 y 93 años. Su informe muestra que si bien ambos sexos experimentan cambios inmunes con la edad, estos cambios difieren entre los sexos con respecto a qué tipos de células se activan o desactivan, la tasa de activación e inactivación, así como el momento de los cambios.En el mismo sentido va otra investigación, difundida por el Centro Nacional para la Información Biotecnológica (NCBI) de Estados Unidos, que sugiere que “existen muchas diferencias entre hombres y mujeres en la respuesta inmune a la infección por Covid-19 y las enfermedades inflamatorias”.“Las mujeres, en comparación con los hombres, son menos susceptibles a las infecciones virales basadas en una inmunidad innata diferente, hormonas esteroides, y factores relacionados con los cromosomas sexuales”, agrega el estudio.Consultado por Clarín, el doctor José Ricardo Jauregui, presidente electo de la Asociación Internacional de Gerontología y Geriatrías (IAGG) y director médico de We Care, explica que “el proceso de inmunosenescencia (cambios en el sistema inmunológico a medida que pasan los años) es igual en ambos sexos; a los dos le ocurren”.Pero agrega: “Lo que sí se sabe, y no sólo por el coronavirus sino también por otras infecciones, es que los varones tienen menor respuesta inmunológica que las mujeres. Esto sí está comprobado. No se sabe bien por qué. Hay muchas teorías”.. Eso tiene que ver con la preservación de la especie. Por esa razón, se piensa que el sistema inmunológico "está un poco en menos" en el varón. "Es una de las teorías, pero no está probado”, dice Jauregui.. Pero, según este geriatra, es difícil de sostener porque las mujeres mayores, arriba de los 70 u 80 años, son posmenopáusicas y no tienen hormonas que las protegen.. En la generación actual de ancianos, era más tradicional que el hombre fumara más que la mujer. Entonces, tendría, a nivel respiratorio, mucha más labilidad. “Muchos estudios demostraron que, de los varones que se mueren, las proporciones de fumadores eran importantes”, acota el doctor.También hay ítems de la misma observación clínica vinculados a otros elementos del desarrollo de la vida en los hombres, como los "trabajos más rudos que la mujer" o que "cuando son mayores, son más hipertensos que las mujeres"."Los varones viejos tendrían más comorbilidades, más enfermedades, que las mujeres”, continúa el especialista.Otro factor que, según Jauregui, puede influir en la transmisión del coronavirus está vinculado al comportamiento social. “El hombre se cuida mucho menos la salud, se lava menos las manos, piensa ‘a mí esto no me va a pasar’”, comenta. Aunque aclara: “eso explicaría que haya más varones infectados, pero no explicaría que se mueran más”.Los motivos de los altos índices de fallecimientos en los hombres, por el momento, siguen siendo un misterio.