Tests rápidos en estaciones de trenes: cómo se hacen, qué determinan y qué arrojaron el primer día

este viernes comenzó la campaña de realización masiva de testeos rápidos con el objetivo de determinar la circulación de la Covid-19 en personas que hayan cursado la infección sin sufrir síntomas

En lo que es el avance de la estrategia del Gobierno Nacional para la contención, detección y el aplanamiento de la curva de contagios de coronavirus, en la antesala del ingreso a una nueva fase de la cuarentena,Según explicaron desde el Ministerio de Salud,, según informó Clarín.Los tests, destinados a voluntarios mayores de 18 años, comenzaron a realizarse este viernes en la estación Constitución, y con el correr de los días se implementará en Once, Retiro y otras jurisdicciones del país. Las evaluaciones se repetirán en los mismos sitios centinela cada 14-21 días, según las fases de salida del aislamiento.Los primeros se realizaron en la estación de trenes de Constitución. La próxima semana se ampliarán a las terminales de Retiro y Once.Los análisis se están realizando en el espacio de la estación Constitución donde habitualmente se compran los pasajes de larga distancia. Allí instalaron siete puestos, tres de ellos para la extracción de muestras y los restantes para la espera de los resultados. Trabajan 400 voluntarios.Para realizarse los tests rápidos que puso en marcha el Ministerio de Salud hay que ser mayor de 18 años. Además, la persona debe tener al menos 21 días sin presencia de síntomas como fiebre, dificultad para respirar o la pérdida súbita del sentido del olfato y del gusto.A quienes acceden a realizarse el test se les toma una muestra de una sola gota de sangre. En resultado se conoce tras un lapso de 15 y 20 minutos. En ese tiempo el personal asignado al operativo brinda información sobre cómo evitar la transmisión del coronavirus. Para el primer día se estableció realizar 400 análisis. El plan del MInisterio de Salud es llegar a un total de 1200 análisis.En forma paralela la Ciudad de Buenos Aires también dispuso la realización de rápidos. En su caso, empezará a hacer pruebas en geríatricos, a personal de salud y miembros de las fuerzas de seguridad.Según explicaron las autoridades nacionales, si un test resulta positivo, la persona analizada no será sometida a una prueba PCR, las que hasta el momento se realizan en más de una centena de laboratorios, usadas para diagnosticar la enfermedad, ni aislada de manera preventiva. Tampoco sus familiares ni las personas con los que haya estado en contacto.Desde el Ministerio de Salud explicaron que la investigación no sirve para detectar casos individuales de coronavirus, sino para conocer la situación general y tomar decisiones en consecuencia.