Qué es el remdesivir, el antiviral que "puede bloquear" al coronavirus y que el gobierno de EEUU planea autorizar

los pacientes hospitalizados con casos severos de Covid-19 e incluso compromiso pulmonar que recibieron remdesivir, un antiviral del laboratorio Gilead Sciences Inc., se recuperaron más rápido que pacientes similares que recibieron placebo

Según un estudio internacional realizado en los Estados Unidos,Se trata del análisis preliminar de datos de un ensayo internacional patrocinado por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID), parte de los Institutos Nacionales de Salud (NHI), de los Estados Unidos.de los enfermos de coronavirus, aseguró el doctor Anthony Fauci, epidemiólogo y asesor del presidente estadounidense, Donald Trump durante una reunión en la Casa Blanca.Según sus palabras, es. El estudio (conocido como Adaptive COVID-19 Treatment Trial, or ACTT) comenzó el 21 de febrero e involucró a 1.063 pacientes de 47 centros de salud de EE.UU. y 21 de Europa y Asia. Se trata del primer ensayo clínico lanzado en los EE.UU. para evaluar un tratamiento experimental para Covid -19 y aún no fue publicado en una revista científica.El remdesivir, que fue desarrollado originalmente para tratar otros coronavirus como el SARS y también se ha probado en el ébola, no tiene licencia ni está aprobado para su uso en ninguna parte del mundo.“Los resultados preliminares indican que los pacientes que recibieron remdesivir tuvieron un tiempo de recuperación 31% más rápido que los que recibieron placebo”, sostiene el comunicado del NHI. Según la información, el tiempo medio de recuperación fue de 11 días para los pacientes tratados con remdesivir en comparación con 15 días para los que recibieron placebo. Los resultados también sugieren un beneficio de supervivencia, con una tasa de mortalidad de 8% para el grupo que recibió remdesivir versus 11% para el grupo placebo.“Como parte del compromiso de la FDA para acelerar el desarrollo y disponibilidad de potenciales tratamientos contra el COVID-19, la agencia mantiene un diálogo sostenido con Gilead Sciences para lograr que el remdesivir esté disponible a los pacientes tan pronto somo sea posible, si corresponde”, indica el texto.De acuerdo a un reporte del New York Times, la FDA se preparaba para autorizar el uso de emergencia del remdesivir en base a los resultados del estudio.La autorización, que permitirá a los médicos recetar el medicamento a pesar de que éste aún no esté habilitado, podría llegar en cualquier momento e incluso este mismo miércoles.