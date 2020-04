Fernanda Raverta, la nueva titular de la ANSES

Recibí en Olivos a @FerRaverta, nueva directora ejecutiva de la @ansesgob. En el marco de la pandemia, el organismo tiene una función clave a la hora de brindar asistencia económica a los sectores más vulnerables. Confío en su capacidad para afrontar ese enorme trabajo. pic.twitter.com/4oLRQFAfBQ — Alberto Fernández (@alferdez) April 30, 2020

En medio de la crisis por el brote de coronavirus en el país, el Gobierno nacional aumentó el Presupuesto en más de $10.400 millones para planes asistenciales. La medida fue publicada este jueves mediante la decisión administrativa 677/2020 que se publicó en el Boletín Oficial. El documento lleva las firmas del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y del ministro de Economía, Martín Guzmán.

La ex diputada nacional y ex candidata a intendenta de Mar del Plata por el Frente de Todos reemplazará de esta forma a Alejandro Vanoli. En las últimas horas, por disposición del Poder Ejecutivo nacional y del Presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero le solicitó la renuncia a Vanoli. Si bien no hay motivos oficiales trascendió que el organismo no estaba teniendo la dinámica de resolutividad necesaria en medio de la pandemia sumado a la pésima planificación del pago a los jubilados y beneficiarios de asignaciones hace unas semanas.Según la medida relativa a la salida de Vanoli, “resulta necesario incrementar las transferencias al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Con el fin de afrontar gastos relacionados con la lucha contra la pandemia de coronavirus COVID-19”. Así, el Gobierno destinó al sector $10.000 millones, que se cubrirán con asistencias financieras al Tesoro Nacional.Con una amplia trayectoria en trabajo social, Raverta ha acumulado experiencia en distintos cargos e instituciones, entre los que se destacan ser miembro de los equipos de:-Secretaría de Desarrollo Social del municipio de General Alvarado.-Centro de Contención “Chescotta”, Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de Buenos Aires.-Subsecretaría de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Bs.As.Por otro lado, ha ejercido la jefatura de la UDAI Puerto Mar del Plata de la Administración Nacional de la Seguridad Social –ANSES-. En los últimos años fue electa diputada provincial representando a la quinta sección de la provincia de Buenos Aires y hasta el año 2019 fue Diputada Nacional. Al momento de asumir la titularidad de la Anses, se desempeñaba como Ministra de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Bs As.