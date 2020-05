La interpelación de Cristina a Larreta por haber designado a Mahíques como fiscal general

Acabo de escuchar en @AM750 a la jueza Ana María Figueroa de la Cámara Federal de Casación Penal, contando cómo fue presionada por Juan Bautista Mahíques, exconsejero de la Magistratura por el Ejecutivo en el gobierno de Mauricio Macri, en el marco de la causa memorándum de Irán. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 2, 2020

La escalada de revelaciones acerca de qué hizo el gobierno de Mauricio Macri con la Justicia durante sus cuatro años de gestión no para de crecer: la jueza de la Cámara de Casación Penal Ana María Figueroa denunció que fue presionada en su despacho por un funcionario "por debajo de (Germán) Garavano" por la causa del memorándum con Irán, y sugirió que sería Juan Bautista Mahíques, ex consejero de la Magistratura por el Ejecutivo de Macri.

No sólo no lo negó, sino que asintió el significado de su silencio y afirmó que "por suerte es etapa superada", con lo que quedó sugerido que fue Mahíques quien la presionó personalmente por la causa memorándum con Irán.

"Acabo de escuchar en @AM750 a la jueza Ana María Figueroa de la Cámara Federal de Casación Penal, contando cómo fue presionada por Juan Bautista Mahíques, ex consejero de la Magistratura por el Ejecutivo en el gobierno de Mauricio Macri, en el marco de la causa memorándum de Irán", escribió la vicepresidenta en su cuenta de red social Twitter."La primera imagen que me vino a la cabeza fue la del rostro demacrado de Héctor Timerman, enfermo y preso en su domicilio", expresó Cristina en la red social y enfatizó: "Creo que a quienes fueron privados ilegítimamente de su libertad durante meses en esa causa, otros fantasmas deben haber atravesado sus pensamientos"."¿Veremos mañana, en las principales tapas del domingo, esta gravísima e inédita denuncia? ¿Vos decís que son muchos interrogantes?. Bueno… confieso que la cuarentena me ha puesto un poco existencial… Igualmente, apuesto mil a uno a que no", expresó la vicepresidenta en el último de sus tuits."Fue por el tema del Memorándum de Entendimiento con Irán. Recibí muchas presiones en el gobierno anterior. Un día vinieron a mi despacho a preguntarme cuánto iba a tardar en sacar un fallo. Les dije que el Poder Judicial era independiente y que no entraran más", indicó la magistrada.Al respecto, Figueroa acotó que, a partir de ese hecho, no volvió a "recibir presiones de forma personal" por parte de funcionarios del poder político, "pero sí a través de los títulos de diarios".Al ser consultada sobre quién fue el funcionario que ingresó a su despacho, la jueza afirmó que se trataba de un persona que "estaba por debajo de Garavano" en la cartera o de Justicia, en referencia a Mahíques, quien se desempeñaba entonces como viceministro.Después de que los integrantes del programa que conduce Mariano Martín le consultaran por varios nombres de funcionarios judiciales de la gestión Macri respecto de la persona que la presionó en su despacho y la respuesta fuera negativa,