Los dichos de la magistrada pusieron nuevamente sobre la superficie la discusión relativa a la injerencia de poderes y, en particular, a la dinámica que tuvieron durante la gestión Cambiemos. En declaraciones a AM750, la jueza denunció que fue “apretada” por segundas líneas del esquema de Justicia establecido por el gobierno de Macri y cuando le preguntaron por el entonces representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura y actual fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahíques, “no lo negó” y hasta lo dio a entender.

Cabe recordar que luego la reapertura de la causa por la denuncia del fallecido Alberto Nisman por el Memorándum, el gobierno de Macri le dio impulso a tres denuncias que se habían presentado contra Figueroa en el Consejo de la Magistratura. De hecho, “se la acusó de no tramitar 45 causas que estaban pendientes en la Sala I, de pedir su continuidad en la causa AMIA a pesar de haber dejado la Sala II que tenía competencia en ese trámite, y por la compra de mobiliario y remodelación de las instalaciones donde ella se desempeña”. Las denuncias fueron realizadas entre julio y noviembre de 2016, y según Pagina 12, “todas fueron tramitadas por el consejero Mahíques, en su carácter de representante del gobierno macrista”.

, esas fueron las palabras con las que el dirigente de MILESse refirió a la polémica que se generó luego de que la juezahaya admitido que fue presionada en su despacho por un funcionario de "por debajo de" por la causa Memorándum con Irán.Las palabras de la magistrada devinieron en una serie de tuits de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner quien manifestó sus inquietudes sobre el actual funcionario de Horacio Rodríguez Larreta , indicó D’Elía sobre el fallo de reapertura de la causa Memorándum con Irán.El dirigente kirchnerista se mostró alineado con las declaraciones que la ex Presidenta emitió en Twitter sobre el tema. “Creo que tiene razón. Vamos a ver si esto es tapa de Clarín o de La Nación este domingo. Yo creo que no. Como dijo Cristina, juego mil a uno de que no será tapa de los diarios de este domingo”, dijo D’Elía en la tarde del sábado.La utilización del Poder, criticó.En lo que respecta esta causa, el dirigente de MILES fue detenido el 7 de diciembre de 2017 por orden del juez Claudio Bonadío por supuesto encubrimiento agravado de ciudadanos iraníes con pedido de captura internacional por el atentado a la AMIA. La orden de Bonadío se había basado en la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por la firma del Memorándum de Entendimiento entre Argentina e Irán.En marzo de 2018, recuperó su libertad tras el fallo del TOF Nº2 que ordenó su libertad luego de tres meses en prisión preventiva. En aquel momento, expresó que estuvo detenido por "pura venganza oligárquica" del Gobierno. La medida judicial se dio luego de que la fiscal Gabriela Baigún avalara los pedidos de excarcelación por considerar que no había riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la acción judicial.En otra línea, opinó sobre el debate que se dio en torno a las excarcelaciones de presos en el marco de la pandemia del coronavirus. D’Elía se encuentra condenado por la toma de una comisaria en La Boca cuando denunció a la Policía Federal de encubrir al asesino del dirigente barrial Martín "El Oso" Cisneros. En abril de este año, se le concedió la prisión domiciliaria por estar dentro del grupo de riesgo.remarcó.En este sentido, cuestionó a la oposición y a ciertos medios de comunicación por cómo trataron el tema. No se mostró extrañado por declaraciones como la de la senadora Felicitas Beccar Varela “que defiende sus intereses” y apuntó contra “los jueces que dejan en libertad a genocidas, asesinos, femicidas y violadores”. Cuestionó además que “los medios en masa le echen la culpa no a los jueces sino al presidente Alberto Fernández”.