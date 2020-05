El papel de las fuerzas armadas durante la cuarentena

será el Foro Patriótico Digital en el que participaran el secretario de Seguridad y Política Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación,, y la secretaria de Coordinación Militar en Emergencias del ministerio de Defensa de la Nación,, junto a, referente de Buenos Aires 3D y Generación Patriótica.”, sostuvo el referente de Generación Patriótica Leonardo Moyano al considerar que “el ministro Agustín Rossi manifiesta constantemente que esto ha visibilizado las verdaderas capacidades que tienen y que ha sorprendido a gran parte de la sociedad ante el desconocimiento de las mismas”.A su entender, “se pueden contabilizar más de 2.000 acciones realizadas en todo el país”. Estas van desde la entrega de alimentos secos y líquidos en cientos de barrios, pasando por la confección de material sanitario y el aumento de la producción de alcohol en gel, hasta los vuelos humanitarios dentro del territorio nacional y extranjero.“Este descubrimiento nos da la oportunidad de sacar la discusión y debate acerca de la política de defensa nacional de los reductos un poco concentrados, pequeños y hasta aristocráticos en los que habitualmente se da; y considerar el rol de las fuerzas armadas en particular y la política de defensa en general más allá del cuidado territorial ante una amenaza externa.”, enfatizó.Para Moyano,Consideró que “uno de los grandes desafíos que le depara al gobierno luego de que pase esta contingencia será darle potencialidad o mayor volumen a las capacidades con las que pueda contar el ministerio de Defensa”.Tambien recordó al ex presidente Néstor Kirchner, quien sostuvo que “por mandato popular, por comprensión histórica y decisión política estamos ante la oportunidad de dar esta discusión, sin dejar de lado las políticas de”. En este sentido, destacó fue el proyecto del Fondef presentado por el ministro Rossi antes de dejar la Cámara de Diputados y el nombramiento delcomo Director de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en el ministerio de Defensa. “Estamos convencidos que se puede hacer un replanteo con memoria porque esto va a ser lo mejor para el beneficio del conjunto de la sociedad argentina”, enfatizó.El encuentro digital no sólo propicia la discusión sobre el rol de las fuerzas en estos momentos sino también para repudiar sus excesos. “Más allá del repudio total que nos genera, da mucha tristeza. En los momentos tan difíciles que se viven en el país, la violencia institucional genera mayor angustia y rechazo. La ministra de Seguridad Sabina Frederic y su gabinete han actuado en consecuencia ante estos casos y es necesario resaltar su accionar”, remarcó.