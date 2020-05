Susana, la hija de Macri y Caputo: los que se fueron en cuarentena y el despido del "amigo del alma" como cónsul

se confirmó que tres personas públicas del entorno de Juntos por el Cambio o conocidos adherentes al último gobierno se fueron del país eludiendo de forma legal la cuarentena determinada por el Poder Ejecutivo para combatir el coronavirus: Susana Giménez, Agustina Macri -hija del ex presidente Mauricio Macri- y Nicolás Caputo se fueron a Uruguay y Estados Unidos, respectivamente, y se confirmó que el "amigo del alma" del ex mandatario fue echado de su cargo como cónsul honorario de Singapur en la Argentina

En las últimas horas,El sábado pasado, la diva televisiva abandonó su mansión de Barrio Parque y se dirigió a Aeroparque. Allí tomó un vuelo que partió a las 15 horas con destino a Montevideo, Uruguay, acompañada por su hermano, el poco conocido cantante Patricio Giménez.Según publicaron diversos medios de comunicacion, el vuelo fue autorizado el día anterior (22 de mayo) con el detalle “Traslado de dos ciudadanos argentinos con residencia en Uruguay” por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), para viajar en la aeronave Lear Jet 60, Matrículo LV-FVZ, de la firma Baires Fly. Una vez que exhibió los papeles correspondientes, indicó que el destino final era su casa de Punta del Este.Después de recibir duras críticas, Giménez dio amigables entrevistas a los periodistas Nicolás Wiñazki y Luis Novaresio. Allí, diferenció entre cómo tienen que pasar la cuarentena los pobres y cómo los sectores de mayores ingresos, y atribuyó esa situación a que "es así desde que el mundo es mundo" . También habló de lo "peligroso" del "populismo", dijo sin argumentos que al presidente Alberto Fernández lo "maneja La Cámpora" y calificó como "revolución" al Golpe de Estado que derrocó a Juan Domingo Perón en 1955.Según publicó El Destape,. En el caso de la hija cineasta del ex presidente, viajó a Estados Unidos el 13 de mayo en un vuelo que se concretó mediante la compañía Baires Fly S.A. con destino a Arica, en Chile, para luego hacer otra escala en Perú y llegar al destino final.Macri, al igual que Caputo y Giménez, tuvo que firmar una declaración jurada para salir del país en la que debieron hacer constar que el Estado argentino no se hará cargo de una eventual repatriación y que, para un eventual retorno, necesitarán la autorización del Gobierno.El caso más paradigmático es el de Caputo, que se fue a Estados Unidos, más exactamente Miami, el domingo 24 de mayo. Viajó con Agustina Lhez, el hijo de ambos, y otros pasajeros más.El "hermano del alma" de Mauricio Macri viajó en un vuelo privado de la empresa Royal Class junto a otras personas. Ningún otro integrante de su familia inmediata se sumó a ese viaje a Estados Unidos.. El cese de "Nicky", tal como informó Télam, como representante del país asiático en Argentina fue notificado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que encabeza Felipe Solá, al gobierno de esa nación el pasado 23 de mayo, antes de su viaje.La determinación de la Casa Rosada había sido anunciada extraoficialmente por el jefe de Gabinete de la Cancillería, Guillermo Chaves, en su cuenta de la red social Twitter."Por decisión del Estado argentino [email protected] , el señor Nicolás Caputo, emblema del conflicto de intereses y los negocios en perjuicio de los argentinos no es más cónsul de Singapur en nuestro país", escribió Chaves, anoche, en su cuenta de Twitter.El empresario de confianza del ex presidente Macri ocupaba el cargo de cónsul honorario de Singapur desde marzo de 2017, designación que había sido resuelta con el supuesto objetivo de promover el comercio e inversiones entre la Argentina y el país del sudeste asiático.Según detallaron fuentes del Palacio San Martín, al empresario se le aplicó el artículo 25 de la Convención de Viena sobre la finalización de funciones consulares, por la que se notifica al Estado que envió a un funcionario (en este caso Singapur) que el país receptor (Argentina) ha cesado de considerar a la persona de que se trate (Caputo) como miembro del personal consular.El empresario fue y es investigado, entre otras personas, en varias causas judiciales. En los últimos tiempos, su nombre aparece en el expediente vinculado a la compra de barbijos por parte del gobierno porteño.