Insólito: Lanata dijo que Alberto y Macri "están empatados", pero a pesar de criticarlo fuerte eligió al líder PRO

por un lado, negó haberse enojado con Mauricio Macri por su mandato y su fracaso "porque nunca esperaba mucho" de él y no estaba "a la altura de las circunstancias", pero a pesar de considerar que las gestiones de Cambiemos y la de Alberto Fernández "no son tan distintas", ante la necesidad de eleigir entre uno y otro se quedó con el líder PRO

"Entre Macri o Alberto: Macri"

"No tendría que haber dicho eso. Estaba enojado y muchas veces hablo de más por eso. Es una batalla que tengo desde siempre entre ser periodista y ser persona y a veces me gana la persona. Si hablara como persona siempre que hablo con un ministro lo mandaría a la mierda"

El periodista del Grupo Clarínviene enojándose seguido con la empresa, a que la que acusa de "censura" y de haberle recortado su salario, pero en lo que no sorprende es en su insólita interpretación de los hechos:En una entrevista con TN, señal de noticias que pertenece a la misma empresa que lo emplea, Lanata dijo sobre la administración Cambiemos y el ex presidente: "y tampoco tuvo gente alrededor que sirviera mucho. Se olvidó de una parte del país [de la] que los otros se acordaron y por eso ganaron. El 41% famoso tampoco es de él. Es un error pensarlo así. Hay que tener algunas oposiciones".No obstante, a la hora de comparar al macrismo con el gobierno del Frente de Todos, el presentador hizo una comparación con poca información y nulos datos en la que asomaba un "empate", pero terminó en el resultado previsible., dijo en un principio."Por como manejan la política, los dos aumentaron los planes sociales, los subsidios. No tienen plan económico. No son tan distintos", agregó. Pero tras esa evaluación y sin precisar más motivos, Lanata terminó ponderando a uno sobre la el otro:"Fernández no es un estadista, es más un secretario que un estadista", dijo Lanata, y el único argumento que llegó a esbozar fue que su designación (más bien el anuncio de la misma) al frente de la fórmula del Frente de Todos que lo llevó a la Presidencia del país en 2019 fue por "decisión de Cristina Kirchner, alguien con mucha más volumen político que él".Y completó: "Es un secretario que de golpe se encontró en medio del palacio y tiene esa actitud: quiere ordenar, repartir, administrar".En cuanto a la gestión al frente del Gobierno respecto de la pandemia de coronavirus, a pesar de los elogios que llegan a Fernández de todo el mundo, Lanata también atacó: "La pandemia es la peor de las pruebas que le podes poner. Hoy puede estar contento porque los primeros dos meses subió en las encuestas pero eso dura un soplo"."Al comienzo manejó bien la situación. Fue bueno que todo el país se ordenara detrás de él", indicó el periodista respecto del apoyo a las medidas de aislamiento que obtuvo y sigue consiguiendo el Presidente por parte de gobernadores oficialistas y opositores y las encuestas. Planteó, además, que hoy el Gobierno se encuentra en una encrucijada, "presionado por la economía para abrir y presionado por la salud para que no haya muertes"."No ganamos un carajo. Lo que ganamos fue tiempo para poner camas. La enfermedad todavía no apareció. Ojalá aparezca con pocas muertes por día: es inevitable. La situación va a estar realmente mal y falta. Estamos en el entretiempo. Nos falta un tiempo más", dijo, poco optimista.En otro segmento de la nota con TN, Lanata hizo una suerte de autocrítica por haber insutado en 2016 a Cristina al decirle "pobre vieja enferma"., sostuvo.Sin embargo, en otro momento de la entrevista volvió sobre el mismo punto, siempre sin argumentos ni datos de ninguna índole profesional ni científica contra la vicepresidenta: