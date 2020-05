Apretar para lograr fallos favorables: otro juez expuso como funcionaba la Mesa Judicial del macrismo

Luis Rafaghelli, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, aseguró que durante el gobierno de Mauricio Macri los magistrados de ese fueron debieron soportar reiterados intentos de condicionamiento por parte del Poder Ejecutivo.", denunció., explicó el magistrado.Rafaghelli aclaró que todos los aprietes de los que fueron objeto durante los años de macrismo fueron oportunamente denunciados por los canales correspondientes pero que sin embargo en aquellos años tales denuncias no tuvieron la amplificación mediática que hoy sí tienen. "La denuncia no es de ahora" dijo y aseguró que en su momento presentaron "una carpeta con todos los casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).continuó en la entrevista brindada al canal C5N."No me dejo presionar, hace muchos años que estoy en esto y en la Cámara no admitimos de ninguna manera que el gobierno, del signo que fuere, nos presione para sacar una resolución" advirtió.Aseguró además que el caso que se generó a partir de los despidos masivos que dispuso la administración de Macri en la agencia de noticias Télam fue el que mayores presiones generó sobre los magistrados por parte del Gobierno de Cambiemos.señaló Rafaghelli sin ambajes quien detalló que el mecanismo utilizado para ese disciplinamiento eran las denuncias infundadas.