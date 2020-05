Deuda: Guzmán sugirió que se extenderá "el plazo" de negociación y que está encaminado "un acuerdo sostenible"

El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó esta tarde que “las negociaciones continuarán” con los acreedores y reconoció que existen “grandes posibilidades de que el deadline sea extendido” más allá del viernes, cuando vence el plazo para que los bonistas privados informen si aceptan la propuesta argentina o se llegue a un acuerdo de renegociación de la deuda que sea sustentable

“El acuerdo tiene que ser exitoso para darle a la argentina las condiciones para volverla de pie”

“Argentina es flexible. Los acreedores trabajaron fuerte, les tomó tiempo para volver con propuestas”, aseguró el funcionario que tiene bajo su mando la importante tarea de reperfilar el pasivo heredado en mayor medida del gobierno de, al participar de un encuentro virtual organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham), junto a la US Argentina Business Council (U.S. Chamber of Commerce).Guzmán sostuvo que existe unade que el plazo que vence este viernes para alcanzar un acuerdo con los bonistas se extienda y, por eso, señaló queEl encuentro ocurrió a pocas horas de cumplirse el plazo legal para que el país evite el default y los bonistas renegocien los términos de la reestructuración de la oferta. Luego de las presentaciones con las contraofertas de los grupos privados de los tenedores, con lo que dijo el ministro parece estar todo preparado para extender la negociación más allá del viernes 22, la fecha límite.Al respecto, Guzmán confirmó:Guzmán reiteró que el Gobierno está "comprometido con una solución ordenada y que seguirá la negociación”. "Lo antes que podamos resolverlo, mejor. Necesitamos un acuerdo sostenible. El acuerdo tiene que ser exitoso en darle a Argentina las condiciones para volver a ponerse de pie”, dijo., repitió el ministro, y enfatizó que la gestión de Alberto Fernández ve que "hay valor en las ofertas" de los bonistas.Dijo que estaban “trabajando duro”, manteniendo un diálogo “constructivo” y que necesitaban “profundizar ese proceso de colaboración”. Y añadió: “No queremos hacer promesas que no podamos cumplir”.Finalmente, y es un punto de central atención que queda marcado en el apoyo casi unánime que recibió el Gobierno por parte de todo el mundo, Guzmán dijo además que la renegociación de la deuda argentina ha recibido “mucha atención” por las implicancias no solo para el país sino para todo el mundo porque en este contexto muchos países pueden vivir una situación similar.