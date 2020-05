Alberto viaja mañana a una provincia del norte en lo que será su primera salida al interior desde la cuarentena

Por primera vez en más de 60 días, es decir desde el 20 de marzo y el inicio de la cuarentena, Alberto Fernández saldrá de la Provincia de Buenos Aires y visitará mañana Santiago del Estero, tal como lo confirmó el gobernador de ese distrito, Gerardo Zamora, en lo que será una actividad que incluirá la inauguración de una empresa agroindustrial y una recorrida por obras públicas

Este jueves 21 de Mayo, tendremos la visita del Presidente de la Nación @alferdez . Es una inmensa alegría y orgullo, tener su presencia, sobre todo en tiempos tan difíciles y complejos como los que estamos viviendo, algo que agradezco en nombre de todos los santiagueños!!! pic.twitter.com/CEb8gqRp2V — Gerardo Zamora (@GZamoraSDE) May 20, 2020

“Quiero recordar que lamentablemente no podremos realizar invitaciones a todos los que quisiéramos, ni convocar a acompañar a los vecinos que seguramente querrían saludarlo, ya que las medidas de prevención vigentes y necesarias por la pandemia, nos obligan a realizar toda esa actividad con la correspondiente distancia física durante su estadía en tierra santiagueña”, expresó Zamora en referencia a la visita del Presidente, a través de la página oficial de la gobernación en las redes sociales Facebook y Twitter.Según informó la agencia Télam, la llegada del jefe de Estado está prevista para el mediodía de mañana y se estima que primero se dirigirá a la localidad de Robles para el corte de cinta en Mega Alfalfa Argentina SA y luego visitará las obras de ampliación de colectores y redes cloacales.También dará reinicio oficial a la puesta en valor de la Escuela del Centenario (monumento histórico provincial), que se encuentra paralizada desde abril del 2019 por la falta de giro de fondos por parte de la anterior gestión nacional en el llamado Plan Belgrano.Por otra parte,, informaron fuentes del gobierno provincial.Fernández visitó la provincia, específicamente la ciudad de Termas de Río Hondo, en noviembre del año pasado, a pocos días de haber sido elegido Presidente en las elecciones generales de octubre pero aún no en funciones. Allí, inauguró junto al gobernador Zamora un importante centro de salud integral.Santiago del Estero se encuentra en la fase 4 del aislamiento desde la última prórroga de la cuarentena, el 10 de mayo, con 15 casos positivos, y 14 dados de alta, aunque anoche se detectaron seis nuevos que ya están aislados, internados en una clínica local.En la provincia, durante la cuarentena, se permitió la apertura de comercios en el horario de 9 a 14 y la atención de no más de dos clientes al mismo tiempo; además es obligatorio el uso de barbijo y mantener la distancia social de un metro y medio entre las personas.El Gobierno incluso creó una aplicación que se llama Circulando para que aquellos que deban salir estén registrados, situación que se controla mediante retenes policiales frecuentes.