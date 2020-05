Cómo es el nuevo certificado de circulación que prepara el Gobierno para la nueva etapa de la cuarentena

el Gobierno se prepara la extender la cuarentena que pone nerviosa a parte de la oposición de JxC: el ministro de transporte, Mario Meoni, reafirmó que habrá modificaciones en el sistema de otorgamiento de permisos para circular y dio detalles sobre cómo será el reempadronamiento que se aplicara en el AMBA para controlar los 8 millones de personas que solicitaron transitar hasta el momento

Tras diversas reuniones, que hoy continuarán con un encuentro entre el presidentey el comité de científicos que viene asesorándolo para las decisiones tomadas en el marco de la pandemia del coronavirus,Meoni confirmó que el gobierno nacional está terminado de definir los detalles para la emisión de un nuevo certificado de circulación que que hilará más fino en la preferencia a los trabajadores exceptuados y de actividades esenciales y para los cualesLa idea que tiene el Ejecutivo de Fernández, con el oído y la mirada puestas en las fundadas quejas de los intendentes bonaerenses y la perspectiva del gobierno porteño de no retroceder en su apertura comercial, puesta en marcha del nuevo mecanismo apuntará a mejorar los sistemas de controles y a evitar la situación actual en la que “hay una movilidad innecesaria que termina llevando el virus de un lugar a otro”.Meoni precisó que, tal como el Gobierno dispuso desde el inicio del aislamiento social y obligatorio por la pandemia de coronavirus, los permisos serán exclusivos para quienes se desempeñan en tareas esenciales, con la diferencia de que ahora tendrán un ciclo de caducidad por el que se deberán reactualizarse. De este grupo social, añadió,Este punto busca solucionar el problema generado por autorizaciones que se emitieron para un solo día o dos, y que sin embargo siguen teniendo vigencia en los registros oficiales y no son detectados por los controles policiales.“Hay muchas personas que sacaron un certificado para un día especial y ese permiso sigue teniendo validez”, indicó Meoni, como dijeron los intendentes y tras varios días de polémica reconoció el gobierno porteño, y explicó que con la nueva modalidad “los nuevos permisos de uso diario, es decir temporales, durarán entre 24 y 48 horas de acuerdo a la necesidad"."Si hay una necesidad de sacarlos nuevamente, se podrá hacerlo”, aclaró. Y concluyó durante una entrevista con TN: “No es que queramos ser restrictivos sino que queremos cuidar a la gente”.En la actualidad, el gobierno nacional emitió 8 millones de permisos en todo el país, más de 4 millones para el Gran Buenos Aires y la Capital Federal. Por eso, la lupa se pondrá allí. “Vamos a especificar los controles en la zona metropolitana, más allá de la decisión que tome el presidente (Alberto Fernandez) en actividades comerciales y económicas, y de cuánto se mantiene la cuarentena”, subrayó el titular de la cartera de transportes.Para la obtención de los nuevos certificados de movilidad, “todo el mundo se tendrá que reempadronar”. Inclusive aquellos trabajadores esenciales y exceptuados que ya lo hicieron. El tratamiento de los datos estará a cargo de la Jefatura de Gabinete de ministros, que a través del área de Innovación Pública está desarrollando nuevo modelo de permisos.“Estamos buscando que la gente salga solo cuando es necesario y no porque sí. Hay muchas personas que se están movilizando innecesariamente y esto es algo que termina afectando” a toda la sociedad y “llevando el virus de un barrio a otro”, argumentó el ministro.El Presidente está reunido con el consejo de asesores científicos y especialistas que precede a la decisión sobre la continuación de la cuarentena, sobre la que fuentes oficiales confirmaron que se extenderá hasta el 8 de junio. En principio había versiones de que el anuncio sería hoy, rodeado por el gobernador Axel Kicillof y el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, pero todo indicar que el mandatario se tomará el día para hacer el seguimiento de las negociaciones vinculadas a la deuda externa y preparar puntillosamente el anuncio, que finalmente se concretaría mañana por la tarde.