"Pudimos mirarlos a los ojos para decirles que no pudieron callarla": La Poderosa, tras el cara a cara con Larreta

por fin la organización villera La Poderosa consiguió que el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; y el vicejefe Diego Santilli, los reciba en una reunión a la que llevaron una extensa carpeta de reclamos de todo tipo y exigieron la renuncia del Secretario de Integración Urbana y Social de la Villa 31, el cuestionado Diego Fernández

Santilli se lamentó por la perdida de "dos referentes sociales importantísimos, que han un hecho trabajo muy importante para los vecinos en el barrio y duele"

"En la villa 31 tenemos que hacer una obra hidráulica muy importante para que el agua llegue adonde tiene que llegar. Y esa es una obra que es responsabilidad de la Ciudad hacerla"

A cinco días de la muerte de la militante social Ramona Medida por coronavirus,Dos frases de La Poderosa acerca de los resultados del encuentro son contundentes:, en referencia a Ramona.Los dirigentes sociales reivindicaron la decisión de haber asistido al encuentro con Larrreta y sus funcionarios para "decirles cara a cara todo eso que Ramona ya venía gritando, cuando se paseaban por los medios negando la falta de agua"., señalaron desde La Poderosa, y recordaron que habían solicitado una reunión con ambos el 30 de abril "sin obtener ninguna respuesta" y cuando en aquel momento "la Villa 31 tenía recién 57 casos positivos".En su comunicado, destacaron: "¿Y para qué fuimos? Para que sepan que nunca nos rendimos, que vamos a seguir exigiendo justicia frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya no vamos a entretenernos con sus falsos intermediarios y que vamos a seguir exponiendo absolutamente todas las demandas de nuestros barrios, ¡ahora más que antes!".Según precisaron, una vez que Larreta y Santilli se fueron, quedó la ministra de Hábitat y Desarrollo Humano,, lamentaron desde La Poderosa.Como respuesta política a la crisis generada en las villas por el abandono del gobierno porteño, la organización exigió la renuncia del Secretario de Integración Urbana y Social de la Villa 31, Diego Fernández, "por haber desviado los 170 millones de dólares que bajó el Banco Mundial, exclusivamente para la integración urbana del barrio"., respondió la ministra, lavándose las manos.Desde La Poderosa llevaron reclamos sobre la emergencia sanitaria, el acceso al agua potable, el servicio eléctrico, la corrupción en la obra pública que frenó trabajos en la 31, la protección de quienes trabajan en comedores en las villas porteñas y por la familia de Ramona.En una entrevista en AM 750 horas antes del encuentro,, en referencia a la muerte de Ramona y Víctor Giracoy, referentes territoriales de la Villa 31.Lo más destado del diálogo de Santilli con Víctor Hugo Morales fue su referencia a las "obras incompletas en el barrio" y que, reconoció el vicejefe porteño, admitiendo así finalmente que la falta de agua era responsabilidad de la Ciudad de Buenos Aires.Por dichos que habían sido expresados por él anteriormente, tras el video viral de Ramona reclamándole la falta de suministro de agua, Santilli explicó: "Faltaban algunas obras finales para que el agua llegase al barrio, pero mi respuesta tuvo que ver con un caso general y no con un problema puntual. Cuando uno ve las viviendas que se construyeron uno ve un camino importante, pero hay otro camino que falta y que es tan grande como el que se empezó".