En tiempos de coronavirus, la Mano de Dios vuelve a Villa Fiorito

“Por favor ayuden, ayuden, porque el hambre es jodido ¿sabes?”. Con un mensaje en redes sociales, Diego Armando Maradona se sumó a una iniciativa solidaria en el barrio que lo vio crecer: Villa Fiorito, de Lomas de Zamora. Según explica en el video es para acompañar a las familias que necesitan de asistencia alimentaria en medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio.“Durante la cuarentena está aflorando la solidaridad como nunca, es muy conmovedor como los vecinos y vecinas de Lomas están colaborando y por supuesto todo el equipo de Martín Insaurralde con una presencia enorme en los barrios”, comentó la diputada lomense Daniela Vilar: “Nos da mucho orgullo que ese pibe que salió del potrero para ganar mundiales y hacer historia en el fútbol hoy les dé una alegría a las familias más humildes de Lomas”.En el mismo sentido Rodríguez Saá, sostuvo: “Estoy muy agradecido por esta responsabilidad que me confió Diego. Venimos llevando esta cruzada solidaria en José C. Paz y Pilar y ahora vamos a estar en Fiorito, que es un lugar que Diego lleva en el corazón”.En las últimas horas, el máximo ídolo del fútbol argentino elogió el trabajo del gobierno del Frente de Todos ante la pandemia y, en ese sentido, pidió que se aprueba el impuesto por única vez a las grandes riquezas que propone el oficialismo en el Congreso. “Con la jefa, y ahora el jefe, no se jode. Están haciendo las cosas maravillosamente bien", había sostenido Diego Armando Maradona.