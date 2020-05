El ex ministro de Educación de Macri cuestionó la cancelación de la charla con juez que metió preso a Lula

“La autonomía existe para que las universidades no puedan ser presionadas. La educación superior debe despertar pensamiento crítico en sus estudiantes. Sus conclusiones llegarán después, nunca puede auspiciarse la censura. #EnLaUniversidadPúblicaTodasLasVoces”, enfatizó Alejandro Finocchiaro.Autoridades de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires decidieron cancelar un encuentro vía Zoom programado para el 10 de junio que iba a contar con la participación del ex ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, figura central en el accionar contra el ex presidente Lula Da Silva que posibilitó el ascenso de Jair Bolsonaro al poder.El encuentro iba a ser presentado por el vicedecano de la Facultad de Derecho de la UBA, Marcelo Gebhardt, e iba a ser moderado por el director de Perfil, Jorge Fontevecchia. Estaba organizado por Perfil y el Centro de Estudios sobre Transparencia y Lucha contra la Corrupción de Carlos Balbín.