La denuncia de Tinelli tiene asidero, dijo el fiscal Delgado

En diálogo con Crónica Anunciada, Delgado sostuvo que “la denuncia de Marcelo Tinelli sobre espionaje en su contra tiene asidero”. “Hay demasiadas conexiones entre las instituciones que no deberían existir", agregó.Si bien consideró que "lo de espionaje es duro pero no es una novedad, es algo que pasa y hay que corregir".En este sentido, se refirió al estado del Poder Judicial y consideró: "La Corte Suprema no tiene plazos y eso no está bien". “Sobre la Corte habría que poner más luz pública", remarcó al tiempo que insistó en una reforma judicial.