Furia macrista contra Tinelli: Lombardi e Ibarra lo cruzaron y preocupa en el PRO la denuncia por el espionaje ilegal

el macrismo sacó a la cancha a dos ex funcionarios de primera línea y una ex AFIP para pegarle a Marcelo Tinelli por haberse sumado a la denuncia contra el "aparato del Estado para perseguir a los que pensaban distinto", y así quedó expuesta la preocupación opositora por el alcance de una causa que podría llevar al propio Mauricio Macri a Comodoro Py

Te escuchaban los teléfonos, te leían los mails, te apretaban con la AFIP. Tenían un aparato del Estado, que pagábamos nosotros, para perseguir a los que pensaban distinto o a los propios que pudieran descarriarse. #SiSePuede — marcelo tinelli (@cuervotinelli) May 28, 2020

Hoy salieron nada más y nada menos que Hernán Lombardi, el ex titular del Sistema Federal de Medios Públicos; y Andrés Ibarra, ex vicejefe de Gabinete y ex ministro de Modernización, a pegarle a Tinelli

Repudio y rechazo la infame y mentirosa acusación de Marcelo Tinelli, quien siempre ha buscado acomodarse al poder de turno para su beneficio personal. — Andrés Ibarra (@andreshibarra) May 28, 2020

Jimena, se nota que como alta funcionaria de la AFIP que fue, no estaba al tanto de los aprietes de sus superiores. Acá le mando una foto de un archivo de su compañero Mecicovskydonde se muestra que buscaba info mia, para después apretar. Tengo más pruebas. Y la Justicia también. https://t.co/C6al6CDppM pic.twitter.com/eAkCKYuBg8 — marcelo tinelli (@cuervotinelli) May 28, 2020

A pesar de que ya hay un expediente en la Justicia en que se investiga que la AFI bajo gestión de Juntos por el Cambio habría intervenido mails de casi 100 dirigentes y personajes,, tuiteó el presidente de San Lorenzo y la Liga Profesional del Fútbol Argentino ayer, lo que lo llevó a ser el centro de una lluvia de ataques de los famosos trolls cercanos al PRO.Ante esa situación, Tinelli señaló que le "encanta incomodar a los trolls macristas", que "arman Hashtags, insultan y usan la red para putear", y se preguntó "de dónde seguirán cobrando hoy".Sin embargo, la cosa no quedó ahí., lo cual revela que la denuncia por los mails "chupados" a dirigentes oficialistas, opositores, periodistas y otro tipo de personajes, por parte de la AFI de Macri hace ruido en la alianza Juntos por el Cambio y, principalmente, al interior del PRO.El primero en hablar fue, el encargado de echar periodistas de los medios públicos durante el macrismo y quien condujo la campaña por la reelección de Macri que terminó fracasando. “La crisis se está profundizando y cuando estas cosas pasan, la economía se pone insostenible. Ahí aparecen las bombas de distracción. Acá hay elementos de distracción para que discutamos otra cosa, pero como la crisis es tan fuerte, ese objetivo no se consigue", inició su argumento el ex funcionario., dedujo sin pruebas ni argumentos acerca de la causa que se investiga en Comodoro Py.Luego se sumó Ibarra, otro funcionario que determinaba a quién echar y a quién no del Estado y que está comprometido judicialmente en la causa por Correo Argentino. Si bien no se animó a hablar en medios masivos, usó Twitter:Finalmente, Tinelli se cruzó fuerte con Jimena de la Torre, una ex funcionaria de segunda línea de AFIP, que actualmente trabaja para el PRO en Diputados y administra con estilo troll su cuenta de Twitter.De la Torre arrobó al periodista y conductor de TV y le dijo, en una publicación de confusa redacción: "Como alta funcionaria se AFIP que fui, pido que no difame impunemente. No es cierto que la AFIP se usara para apretar. Jamás se utilizó la información para armar carpetazos como lo hacia @CFKArgentina. AFIP se gestionó en base a procesos reglados sin discrecionalidad".Luego, Tinelli le respondió que "como alta funcionaria de la AFIP" parece que "no estaba al tanto de los aprietes de sus superiores", ya que le mostró una "foto de un archivo de su compañero Mecicovsky donde se muestra que buscaba" información sobre él, "para después apretar".Hombre muy cercano a Elisa Carrio, Jaime Mecicovsky fue exculpado por sus superiores en la AFIP cuando el organismo produjo un informe a pedido del juez Rodolfo Canicoba Corral, a cargo del expediente en que se investigan -valga la redundancia- investigaciones ilegales y espionaje financiero durante el macrismo.De todas formas, sigue la investigación en torno al ex director de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo dentro del organismo recaudador y al ex director de Auditoría y luego de Sistemas Néstor Sosa.