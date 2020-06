Un exembajador macrista graficó a Mauricio como "el asistente del Zorro"

Juez dijo que por él "a los del servicio de inteligencia yo los haría mierda. Los sacaría cagando, no sirven para nada. Para lo que sirven es para saber quién sale son fulana, quién gorrea a fulano o no. En un país como el nuestro, que ha sufrido tantos atentados, no pudieron prever nada, así que sirven para nada. Sirven mucho más ustedes, futuros periodistas, que el servicio de inteligencia. Si Macri quiere dar respuesta porque lo denuncian de haber utilizado los servicios de inteligencia para espiar a un opositor, que dé respuesta. Y si tiene que dar respuestas judiciales, por ese tema, que dé respuestas judiciales".

Yo no sé si existía o no existía una mesa judicial. Si existía era de pésimo nivel fíjate los resultados: están todos en libertad. Los jueces federales son lo más maleable que tiene la democracia. Viste como son los jueces federales, tiene más cintura que Maradona en el Mundial del 86, hoy están con vos mañana con fulano, están siempre en el poder"

Luis Juez fue embajador de Mauricio Macri en Ecuador en la primera gran parte de la gestión de Cambiemos pero tuvo que renunciar por controvertidos comentarios sobre los hábitos de los ciudadanos ecuatorianos. Ahora, lejos de la gestión y las épicas deportivas como la clasificación de Atlético Tucumán en una Copa Libertadores, el dirigente cordobés analiza la situación opositora y torea a Macri."Una cagada. Si yo si tuviera el 41 por ciento de los votos en la Argentina, estaría chicaneando, no sabes cómo. Sabes cómo le pegaría de punta. Pero cada uno elegí la estrategia.La gente te sube y te baja. Y si te sube te ponen en un lugar para que vos asumas una responsabilidad.precisó.En una entrevista con diario Perfil recordó que "lo sufrí al espionaje cuando era senador nacional, para callarme la boca me inventaron que tenía cinco millones de dólares en una cuenta de la Isla Caimán. Toda la vida viví de mi profesión, ojala tuviera cinco millones de dólares"."Cuando fui embajador en EcuadorQue dictan 70 prisiones preventivas y no tienen huevos de profundizar la investigación. Déjalos en libertad hasta que tengamos la prueba y los condenemos, le aclaré. Y cuando estén condenados pidamos la presión efectiva como corresponde.", contó sobre el accionar judicial entre 2015 y 2019."Vos no podés tener un tipo preso con prisión preventiva toda la vida. No es justo, no corresponde. Vos tenés que tratar de arbitrar los medios, si es culpable condenarlo y sino es culpable ponelo en libertad., cerró.