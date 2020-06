Un nuevo informe sostiene que el impuesto a las grandes fortunas recaudaría casi USD 5 mil millones

un nuevo informe indica que un impuesto de este tipo a los grandes millonarios recaudaría casi USD 5 mil millones

Mientras todavía no se conoce la letra fina del proyecto que impulsará el Frente de Todos en el Congreso para grabar las fortunas más abultadas de la Argentina y con eso generar los recursos necesarios, como indican organismos internacionales, para superar la crisis sanitaria y económica por la pandemia de Covid-19,El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) relevó la existencia en el país dey estimó que, lo que podría financiar políticas fiscales necesarias para superar la pandemia.Bajo el título "¿Cuánto podría recaudar el impuesto a las grandes fortunas en América Latina?", el trabajo firmado por Sergio Páez, Guillermo Oglietti y Alfredo Serrano Mancilla, sostiene que en Argentina, "el segmento 'ultra superior' de contribuyentes, los mil millonarios identificados por Forbes , podrían aportar alrededor de USD 220 millones"."Los efectos de la pandemia ya se extienden a 212 territorios y no hay dudas del impacto global ni de que los estados vuelven al centro de la escena con compra de insumos, subsidios a pequeñas empresas y transferencias a trabajadores suspendidos y de la economía informal, gastos que se pueden financiar con un gravamen a las grandes fortunas", mencionó el informe que difundió Télam.Según datos de la CEPAL,, indicó la CELAG.Las estimaciones de los organismos internacionales indicaban que América Latina necesitaría implementar políticas fiscales de 7% del PBI, mientras que las grandes fortunas podrían contribuir con un adicional de entre 0,5% y 1% del PBI (entre u$s 25 mil y 50 mil millones), una séptima parte de lo necesario.Por último, el informe consignó que "la recaudación del tributo a las grandes fortunas podría ser suficiente para financiar una renta básica de emergencia familiar para 3 o 4 personas de u$s 700 para la población más vulnerable".El potencial recaudatorio de un tributo similar al de Colombia y Uruguay (que recaudan entre 0,5 y 1% del PBI) podría generar un ingreso adicional de entre USD 25 y 50 mil millones en un año en toda la región: Argentina podría acceder a entre 2 y 5 mil millones, resaltó el reporte.El proyecto diseñado por el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, a pedido del titular del bloque del FdT, Máxímo Kirchner, propone cobrar, por única vez, un impuesto a los patrimonios que superen los 200 millones de pesos, a fin de recaudar el equivalente a 3.000 millones de dólares.