“La comunidad negra en Estados Unidos sufre a diario ese tipo de abusos y lo que estamos viendo es una reacción a la desigualdad. No nos podemos hacer los distraídos ante eso”

Ante el panorama por el coronavirus en la Argentina, el presidenteafirmó en una entrevista radial que “el Estado se está ocupando de los más necesitados”, pero diferenció este hech de la situación que se vive en Estados Unidos, a la que vinculó con "la desigualdad, no con la pandemia”., señaló Fernández en declaraciones a Radio Metro.El país conducido por Donald Trump, que no hace pie y sólo amenaza a los gobernadores si no reprimen y contienen las manifestaciones, cruje por las fuertes protestas de las comunidades afroamericanas y una importante porción de la población contra el racismo, después del brutal asesinato de George Floyd en manos de la policía.