Es falso que la pandemia esté superada: el mensaje de Alberto a gobernadores ante la continuidad de la cuarentena

“Es falso que la pandemia esté superado”: esa frase resume el mensaje que Alberto Fernández impulsó y en el que encontró consenso generalizado por parte de todos los gobernadores esta mañana, mediante videoconferencia, y que justifica la decisión de continuar la cuarentena por dos semanas más a partir del lunes

De esta manera,, inclusive.Estos días ya trascendieron posibilidades de cambios en algunos distritos, con planes para el regreso de niños y adolescentes a las escuelas en provincias -la gran mayoría- que están en las fases 4 o 5 de la salida del aislamiento obligatorio. No es el caso de Chaco ni de Río Negro, ni tampoco del AMBA, por supuesto, aunque también en esos distritos hay planes de apertura diferenciales.Antes del anuncio de esta noche, Fernández estaba reunido al cierre de esta nota con el comité de expertos médicos y científicos, en la residencia de Olivos, para analizar la situación de la pandemia de coronavirus en el país. Del encuentro participaban la embajadora especial de la OMS para América Latina y el Caribe, Mirta Roses; el director científico de la Fundación Huésped, Pedro Cahn; el titular de la Sociedad de Infectología, Omar Sued, y los expertos Ángela Spagnuolo de Gentile y Gustavo Lopardo.La exposición de la situación en cada provincia, y los intercambios entre el mandatario y los gobernadores, puso sobre la mesa que si bien en el interior del país, casi sin excepciones, la pandemia se encuentra bajo control, con curvas planas y buenos números de RO y duplicación, no se puede bajar la guardia porque un solo infectado puede causar un brote.Asi ejemplificaron con el caso de Necochea, donde una persona que no guardó cuarentena al organizar un baby shower masivo provocó más de cincuenta contagios confirmados y unas 500 personas aisladas. Lo mencionó, entre otros, el gobernador bonaerense Kicillof. Los gobernadores tomaron nota. “La cuarentena es larga y la gente está cansada pero la prioridad es salvar vidas y es un éxito porque la cumplen todos los argentinos”, destacó Fernández.La controversia que persiste es entre la provincia de Buenos Aires, que dio apertura a la mayoría de las actividades industriales pero a muy pocas aperturas comerciales y recreativas, y la Ciudad de Buenos Aires, que tiene pocas actividades industriales pero gran cantidad de servicios y una población muy influencer en las redes sociales, reclamando permisos para practicar running y otros deportes al aire libre y torciendo la mano del jefe de gobierno.Fernández estuvo acompañado por el jefe de Gabinete y la vicejefa de Gabinete, Santiago Cafiero y Cecilia Todesca, respectivamente; y el ministro de Salud, Ginés González García. En tanto, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, lo hace en forma remota, según informó Presidencia. También está presente el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, y el secretario de Prensa y Comunicación, Juan Pablo Biondi.