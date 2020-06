La causa de los peajes complica cada vez más a Macri y lo pega al presidente del Real Madrid

#Escándalo | Cómo hicieron Macri y Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, para armar un presunto negocio de USD 500 millones con peajes. Mirá la denuncia penal, que le tocó al fiscal Stornelli.https://t.co/YACLdksD9b — Política Argentina (@PolArg) June 13, 2019

#PEAJES | A través del Boletín Oficial se anunció que el Presidente no intervendrá en la negociación entre el Estado y Autopistas del Sol, de la cual el grupo Macri es dueña de un porcentaje. ¿Qué opinás? pic.twitter.com/Q5BoyFusCT — Política Argentina (@PolArg) June 27, 2018

Florentino Pérez está a punto de ser allanado por una causa que viene directo desde Argentina. Sí, el presidente del Real Madrid -el club de fútbol más famoso del mundo- afrontará el allanamiento en las oficinas de la empresa Abertis por el vínculo que esta firma tiene con el Grupo Macri en la explotación de los peajes a los principales accesos a Buenos Aires.Según le comentaron a este portal,, por las maniobras fraudulentas en la mencionada causa que lleva el nombre deEl expediente que se tramita en Comodoro Py 2002 marca tres puntos claves de sospechaBásicamente está diciendo que el propio Estado no hizo las obras que debía hacrer.Los dos funcionarios macristas involucrados son, en ese momento secretario de Vialidad y luego ministro de Energía -hoy intendente-, y el entonces ministro de Transporte, el polémicoEstos dosen una velocidad al menos inusual.¿Y quién se quedó un porcentaje? Natal S.A,Entonces Vialidad no tuvo mejor idea que extender los contratos que vencían en 2018 y 2020 hasta 2030 pese a que Autopistas del Sol y el Grupo Concesionarias del Oeste incumplieron los contratos y mantienen multas de varios ceros. La apuesta de Natal de pagar las acciones un 397% más alto de lo que valían cuando asumió Cambiemos suena a que algo de esto ya sabían ¿no?La abogada de Vialidad, Julieta Ripoli declaró ante Página 12 que. No es que Macri solamente estuvo de los dos lados del mostradLuego de no encontrar evidencias en allanamientos realizados a principios de año,. Así ordenó a la justicia española que secuestre toda la documentación relacionada con el “negocio argentino”:Se ve que Dietrich e Iguacel tenían bastante autonomía para decidir sobre los negocios de su jefe político sin decirle nada. Al final todo se redondeó en la venta de los paquetes accionarios al grupo Benetton.Por su parte el presidente del Real Madrid será allanado por ser el accionista clave de Actividades de Construcción y Servicios, un gigante que controlaba a Abertis, la principal explotadora de los peajes en la Panamericana y el Acceso Oeste.En tiempos de ficción por estrenarse el que debe preocuparse es el titular de la FIFA