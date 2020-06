Sin sorpresa: con imprecisiones, el macrismo ya usó a Venezuela para criticar la intervención de Vicentín

Casi ajustándose a la definición que Alberto Fernández hizo hace unos días acerca de las dos oposiciones, "los que gobiernan y los que escriben en Twitter”, diversos dirigentes de Juntos por el Cambio usaron esa red social para, como era esperable, comparar al país al que apuntaría el Gobierno con Venezuela e incluso reclamarle aspectos tal y como fueron anunciados por el Presidente en conferencia de prensa

Cuando hay que generar inversiones para generar empleo, intervenir una empresa privada por decreto sin ley de expropiación, es una señal trágica. — Federico Pinedo (@PinedoFederico) June 8, 2020 La expropiacion de Vicentin es un muy mal mensaje que da el Gobierno, una pésima salida en términos de confianza para generar inversión en un momento en que la economía necesita certezas, el Gobierno gira a la Venezuela — Luis Petri (@luispetri) June 8, 2020

Aunque no parezca sorpresivo, un periodista de Clarín y TN delató que la oposición macrista que no gobierna ya criticaba a través de Twitter el anuncio acerca de la intervención del grupo de alimentos Vicentin cuando todavía la conferencia de prensa ni siquiera había terminado., señaló, el ex presidente provisional del Senado. Curiosamente, parece no haber escuchado que Fernández, justamente, anunció la intervención de Vicentín con un proyecto de ley de expropiación, que también el macrismo deberá discutir en el Congreso.Poco sorpresivo, el verborrágico diputado radical mendocinotambién usó Twitter y comparó a la Argentina con la administración de, cuando este tipo de acciones para con firmas adeudadas y en quiebra con el Estado ocurren principalmente en Europa:También habló el ex ministro de Agroindustria del gobierno de Mauricio Macri,, que fue terminante pero menos impreciso., dijo, y agregó que "la decisión política es hacerla funcionar como una Junta Nacional de Granos"., dijo el rosarino. Y completó: “Por ahora solo tenemos que pagar el ‘barril criollo’ más caro para que no pierda plata. Hoy vale el 15% de lo que costaba cuando se estátizó”.Otro que opinó fue el ex funcionario macrista, que en este caso hizo un insólito análisis formato "expresión corporal". "Todos sabemos lo que pasó", comenzó, para luego iniciar su cómica opinión, incluidos los problemas ortográficos: "Todos vimos a Alberto transpirando y a Sagasti alegre. Esta todo a la vista. Todos sabemos para que quieren Vicentin y que es lo que va a pasar. Habrá simulacros de debates en los medios y en unos años algunos que diran ´recien me entero`. Pobre país".