La emotiva anécdota de Alberto sobre su padre, la guitarra y Dylan con Héctor Larrea

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, habló hoy sobre rock nacional, tango, jazz, zamba, y hasta su pasión por la guitarra y emotivas anécdotas con su padre, en una charla con el histórico conductor de radio Héctor Larrea durante una entrevista con periodistas de Radio Nacional de todo el país transmitida en simultáneo por la Televisión Pública

"Sí, es el momento de mayor relax. Cuando yo era chico, (luego de discutir con mi padre) me encerraba en el cuarto a tocar la guitarra y él interpretaba que era una falta de resto, pero yo lo que hacia era desahogarme"

"Soy un colado, yo no soy periodista. La última vez que conversamos fue hace 16 años por el mismo medio", interrumpió entre risas Larrea, para sorpresa del primer mandatario.Fernández recordó que cuando era adolescente escuchaba "todas las mañanas 'Rapidísimo'" y afirmó que se divertía "muchísimo" con los diálogos entre Mario Sánchez y su interlocutor., comentó el mandatario y reconoció la "alegría" que sentía por poder mantener una charla con Larrea.En ese sentido, el locutor le preguntó si en los momentos en que puede descansar toca la guitarra., expresó., respondió distendido Fernández, tras lo cual se abrió un ida y vuelta sobre los gustos musicales del Presidente.Larrea celebró la "maravilla de la música", a lo que el jefe de Estado acotó: "El arte en general, pero la música en particular (...) es el mejor alimento que tiene el alma de un ser humano".Fernández comentó que le habían regalado una bandeja de discos y, a partir de allí, está "recuperando" viejos álbumes, como los de Bob Dylan, The Beatles o Fito Páez.Además, explicó que cuando recuerda etapas de su vida, las memorias surgen acompañadas por la música que escuchaba en ese momento, como "Sueña y corre", de Litto Nebbia, el primer disco que se compró.También recordó que a partir de los "12 o 13 años" comenzó a ir todo el tiempo a recitales como los de Luis Alberto Spinetta o Moris y que, "con el correr del tiempo" fue descubriendo otra música como el tango o el folclore."Me encontré con tangos maravillosos de (Enrique Santos) Discépolo y (Homero) Manzi. Discépolo fue el primer cantante de protesta de Argentina. Me encontré con zambas. Mi viejo tenía un amigo, que era el Cuchi Leguizamón, hablaba mucho con mi viejo de política y abogacía. Y cuando crecí y escuche 'La Pomeña', no lo podía creer. Y descubrí otra zamba, cuando el Dúo Salteño grabó 'Zamba de los laureles', que me pareció una cosa impresionante", señaló Fernández.También hablaron de jazz; ambos reconocieron su fanatismo por Miles Davis y Fernández hasta recomendó escuchar a la cantante Melody Garbot, cuya versión de voz y cello de "Over the Rainbow", le pareció "la mejor de ese tema, que tuvo miles". Además, hablaron del legado de Litto Nebbia, amigo personal del Presidente y a quien Larrea calificó como "un capo"."Lo que hizo con ese sello de discos, es algo que no hizo nadie y que lo ha dejado para la cultura nacional. (...) Él editó cosas que no editó nadie y que eran necesarias", sostuvo el locutor. "Luego lo comentamos juntos", prometió el Presidente.