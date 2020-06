Quiénes pueden pedir las tablets de ANSES, cuáles son los requisitos y cómo es el formulario para el trámite

El Ente nacional de Comunicaciones (Enacom) dispuso a través de una resolución de la semana pasada la ampliación del Programa Nacional de Acceso a Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, una política pública que con este nuevo impulso facilitará el acceso a tablets a los sectores más vulnerables, entre los que se destacan los beneficiarios de Asignación Universal por Hijo (AUH), jubilados que cobren el haber mínimo, desempleados y monotributistas

El programa fuecon el fin de "posibilitar el acceso a equipamiento que contribuya a la inserción, integración y desarrollo social mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones de los sectores más vulnerables de la población a través de la entrega de tablets".En un contexto en que hay coincidencia y consenso respecto de la necesidad de herramientas técnicas para la interrelación social, laboral y hasta cultural a través de medios virtuales con el fin de evitar que las personas necesiten salir de sus hogares y puedan cuidarse ante el coronavirus y la cuarentena.La resolución 705/2020 aclara que "en orden a optimizar el cumplimiento del programa que involucra a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad ante la pandemia del Covid-1, es necesario redistribuir el remanente de dispositivos que no fueron entregados por falta de presentación de los beneficiarios, y, en consecuencia, ampliar los destinatarios del programa y hacerlo extensivo a nuevos municipios y/o otras organizaciones sociales, barriales y comunitarias con presencia en barrios populares".El reparto de tablets se realizará a través de la Anses, que hará el análisis de datos y evaluará el pedido de los aspirantes y mediante los municipios que elaborarán un listado de posibles beneficiarios.-Beneficiarios de AUH con hijos menores de 18 años y que cuenten con la libreta de control de salud y educación de su hijo y beneficiarios de Asignación por Embarazo.-Beneficiarios de pensiones no contributivas con ingresos mensuales brutos no superiores a dos veces el salario mínimo vital y móvil.-Jubilados, pensionados y trabajadores en relación de dependencia con una remuneración bruta menor o igual a dos salarios mínimos vitales y móviles.-Monotributistas cuyo ingreso anual mensual no supere en dos veces el salario mínimo vital y móvil.-Usuarios del Régimen de Monotributo Social.-Desempleados.-Electrodependientes.-Adultos mayores y mujeres que residan en zonas rurales y suburbanas de su municipio.Los aspirantes a tener una tablet deberán ingresar en la página del organismo y completar un formulario con sus datos personales o actualizarlos.Para iniciar el trámite, se debe ingresar al apartado "Mi Anses", con clave fiscal o número de CUIL. En el caso de los adultos mayores y mujeres que residan en zonas rurales, los municipios serán los encargados de elaborar un listado con los posibles beneficiarios y reasignar los dispositivos que no fueron entregados, correspondientes al programa creado en 2018.De acuerdo a la publicación en el Boletín Oficial, la ampliación del programa regirá mientras dure la emergencia sanitaria por el coronavirus.