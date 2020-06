El Senado aprobó la creación de la Comisión Bicameral Investigadora sobre Vicentin

La comisión Bicameral estará compuesta por seis diputados y seis senadores que tendrá por objetivo investigar las “presuntas irregularidades que pudieran existir en la relación crediticia entre el Banco de la Nación Argentina y la empresa Vicentin SAIC, posible defraudación y estafa comercial a acreedores, clientes de la firma y/o empresas de Cereales y Soja con las que competía”.

💻"Es cierto que la UIF a través de Federici presentó una denuncia contra Vicentin durante el gobierno anterior por lavado de dinero. Esa causa se archivó y Federici no apeló", explica @Oscar_Parrilli — Senado Argentina (@SenadoArgentina) June 24, 2020

Con 41 votos afirmativos y 29 en contra queda aprobado el proyecto de ley que crea la Comisión Bicameral Investigadora de la Relación Crediticia entre Vicentin y el Banco Nación. Así el Frente de Todos logró imponer su mayoría en la Cámara Alta pese al abandono de los senadores de Juntos por el Cambio que dieron debate en defensa de su gestión pero no votaron.También. Y, finalmente, podrá buscar información para establecer si se “han efectuado giros o movimientos financieros a sus vinculadas en el país y/o en el exterior, afectando dolosamente los ingresos públicos”.La oposición avisó desde el inicio a través de Juan Carlos Romero y Luis Naidenoff, presidentes del bloque Federal y del interbloque de Juntos por el Cambio,El radical formoseño alertó que no se desconectarían para facilitar el trámite pero que no votarían ni a favor ni en contra, como si estuvieran ausentes. Y dejó en claro que sí darían el debate y votarían en contra de la creación de la comisión Bicameral Investigadora del caso Vicentin “para no convalidar la transgresión al reglamento del Senado” respecto a que la iniciativa necesitaría 48 votos (dos tercios) y no la mitad más uno de los presentes.A pesar de los reclamos de la oposición por frenar las investigaciones sobre maniobras delictivas realizadas por Cambiemos en los cuatro años que gobernó el país.