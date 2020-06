Paddle rompecuarentena: confirmaron que Frigerio y un funcionario porteño estuvieron en el club

el presidente del Club Atlético Pilar, Marcelo Pérez, confirmó la presencia de Rogelio Frigerio y el secretario de Deportes porteño, Luis Lobo, además del ya despedido secretario general y coordinador del gabinete del intendente de Tigre, Fernando Lauría; ayer en el predio de ese club, que fue allanado por la Gendarmería tras recibir una denuncia al 134 por violación de la cuarentena

A contramano de la desmentida que hizo trascender el ex ministro del Interior de, aseguró Pérez entrevistado por Radio 10. El dirigente de ese club allanado explicó que la empresa Pilar Tenis & Paddle tiene la concesión de las canchas y del restaurante del predio, con lo que argumentó que el grupo de autoridades que integra desconocía que se había realizado un torneo mientras el país transita una cuarentena que prohíbe esa actividad.Hace minutos se conoció que Lobo habría renunciado a su cargo, luego de conocerse esta confirmación de su presencia en un torneo clandestino y la eventual comisión del delito de violar la cuarentena, agravado por su función por su cargo público.Pérez precisó que las instalaciones del club permanencen cerradas y la única actividad en el predio era la cesión del espacio para que funcione una guardia del SAME en el marco de la pandemia de covid-19.El presidente del club Pilar agregó que sí mantuvieron la presencia de personal de seguridad e instalaron un sistema de videovigilancia, un mes atrás, y esas filmaciones fueron entregadas al juez Charbay, quien investiga la denuncia por la violación de la cuarentena., confirmó.En el marco del allanamiento se detuvo a 16 personas y se retuvieron 5 vehículos. Ayer por la tarde, trascendió que Frigerio podría haber estado en el lugar junto a los funcionarios del gobierno porteño y de la intendencia de Tigre.Sin embargo, fuentes cercanas a Frigerio habían desmentido su presencia a PáginaI 12: "Conoce a uno de los dueños de ahí del club al que va con Lobo. Estuvo algunas veces. Pero no jugó ningún torneo de paddle antes en cuarentena. Aparentemente uno de los que laburan ahí le dijo a uno de los que agarraron que lo conocía a Lobo y a Frigerio y que habían estado en ese club más de una vez. El tipo se agarró de eso y lo contó. Creo que es el funcionario de Tigre, pero no me consta".