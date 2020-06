Certificado de Circulación: el paso a paso para tramitar el nuevo permiso para "exceptuados" y "no esenciales"

desde este lunes y con tiempo hasta el martes a las 23:59 hs. se puede tramitar el nuevo permiso de circulación para trabajadores "exceptuados" y "no esenciales" que entrará en vigencia el próximo miércoles 1 de julio, así como las habilitaciones eventuales que ahora durarán sólo 24 horas y que se podrá obtener dos veces por semana













Debido al retroceso a la fase 1 de la cuarentena en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA),Aquellas personas que tengan residencia en la Ciudad o alguno de los 35 municipios bonaerenses que integran el AMBA y estén autorizados a salir de sus casas, tendrán tiempo desde hoy hasta el martes a las 23:59 para renovar su respectivo CUHC (Certificado Únicos Habilitantes de Circulación).Cabe aclarar que este miércoles caducarán todos los permisos. El trámite se debe hacer a través de la página del Gobierno Nacional www.argentina.gob.ar/circular, siguiendo los pasos que indica el sistema.En esta oportunidad, los usuarios están obligados a informar el número de patente del vehículo en el que se movilizarán durante la cuarentena y/o el de la tarjeta SUBE que utilizarán para el transporte público, en caso de ser "exceptuados". En cambio, ahora no podrán utilizar esa forma de dirigirse a sus empleos aquellos "no esenciales", que deberán usar sus autos o transportes particulares dispuestos por su empleador privado.Otra novedad para exceptuados o no esenciales es que se solicitará informar si se convive o se tuvo contacto estrecho con alguna persona o compañero de trabajo que haya dado positivo de Covid-19 y si se tiene algún tipo de síntomas.En el caso de quienes soliciten el permiso de 24 horas para turnos médicos, trámites impostergbles o asistencia a familiares, se exigen obligatoriamente todas las documentaciones que corroboren cualquiera de estas cuestiones.-Tras ingresar a la página web argentina.gob.ar., lo cual es el primer paso, hay que scrollear hacia abajo hasta el título TRÁMITES Y SERVICIOS. Allí hay un recuadro que invita a solicitar el nuevo certificado de circulación y/o descargar la app Cuidar – Covid-19.-Una vez que se ingresa en esa pestaña, la página va hacia la sección “Certificado de circulación - coronavirus COVID-19”. Al final hay dos recuadros: uno para tramitar el certificado habilitante para circular y y el otro para descargarlo e imprimirlo una vez que hayan pasado unas 4 horas desde la finalización del trámite. Para iniciar la gestión del permiso, se debe clickear el primer recuadro.-Luego, se informa si el usuario tiene o DNI argentino. Las personas que no tengan DNI argentino sólo podrán tramitar el permiso si tienen residencia precaria en trámite.-A continuación, el aplicativo derivará a una sección en la que se selecciona la provincia argentina en la que residimos. Una vez cumplimentado este requisito, se clickea "continuar" y el próximo paso es elegir el motivo de la excepción. Aparecerán únicamente dos opciones: "viajar a tu trabajo" o "Permisos especiales, para situaciones extraordinarias, como la necesidad de realizar algún trámite impostergable, un tratamiento médico prolongado, traslado de hijos o hijas (en el caso de padres separados) o asistencia a algún familiar (personas de edad avanzada, con alguna capacidad especial, pacientes de riesgo)".-Si se elige la segunda opción, se procederá a completar los datos para el permiso eventual que dura 24 horas y se puede solicitar dos veces por semana. Se piden obligatoriamente los datos de la persona asistida, hijos o hijas en caso de padres separados, etcétera.-Al elegir la primera alternativa, aquella vinculada a trabajadores exceptuados y no esenciales, se abrirá un cuestionario para que indiquemos cuál es la actividad que desarrolla quien aplica. Se trata de una de las 32 excepciones al aislamiento. Una vez seleccionada la opción correspondiente, se avanza hacia un el recuadro que indica “completá el formulario”.-Una vez allí, hay que proceder a ingresar los datos personales: Nombre, DNI, Número de trámite del DNI, Género, CUIL, Número telefónico (incluyendo el código de área), Correo electrónico, Domicilio, Provincia y Localidad en las que residís actualmente, CUIT/ Matrícula del Empleador, Actividad desarrollada, Medio de transporte utilizado (Transporte público, Vehículo y/o Moto, Bicicleta, Pie), Patente del Vehículo utilizado en caso de corresponder, Número de tarjeta SUBE o tarjeta de transporte local, Fecha de inicio de actividades, Domicilio donde desarrollás tu actividad laboral, Provincia donde reside tu lugar de trabajo, Nombre de la empresa o negocio, Teléfono laboral.-Un dato central es que, a diferencia de formularios anteriores, en esta ocasión, el último requisito del formulario pide “Adjuntar documentación de respaldo que justifique el permiso (recibo del empleador, monotributo, carta del empleador)". Ese archivo no puede pesar más de 10 Mb y se aceptan los formatos .doc, .docx, .pdf, .jpg y .png. Una vez finalizado, es importante marcar la penúltima casilla que tiene la frase “No soy un Robot”, y luego sí clickear “Solicitar Certificado”.-Finalmente, llegará la confirmación de que su solicitud de permiso de circulación fue registrada correctamente. En el plazo de 4 horas, cada solicitante podrá consultar el estado de su certificación en la misma web. Se debe entrar nuevamente a la página https://www.argentina.gob.ar/circular, scrollear hacia abajo y esta vez clickear el cuadro naranja de la derecha, con la inscripción “¿Pasaron 4 horas desde que lo tramitaste? Descargálo”.