Cuáles son las posibles consecuencias de romper la cuarentena a partir de la nueva etapa

A poco más de 24 horas de que se inicie en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) una nueva y más estricta fase del aislamiento social, preventivo y obligatorio,Mientras en la Provincia de Buenos Aires se conoció ayer cómo el ex ministro del Interior; el ahora ex secretario de Deportes porteño,; y el también ex funcionario de Tigre, violaron el aislamiento para jugar un torneo de paddle, el Poder Ejecutivo revelóCualquiera sea el caso, el Poder Judicial decidirá los plazos y actuaciones determinados por el juzgado que esté a cargo de la infracción. En caso de incumplir el aislamiento, se podrá disponer la orden inmediata de regreso al lugar de origen de parte del transgresor de acuerdo al tipo de anomalía detectada.1- Orden inmediata de regreso al lugar de origen de parte del infractor de acuerdo al tipo de anomalía detectada.2- Demora del infractor a la espera de la decisión del Poder Judicial.3- Detención del infractor de acuerdo al incumplimiento del artículo 239 del código penal.4- Secuestro del vehículo del infractor por incumplimiento de los artículos 205 y 239 del código penal. La decisión respecto de los pasos siguientes respecto de la unidad en cuestión es competencia del Poder Judicial.5- En el caso de andenes de trenes, se labra el acta de infracción y se informa al Poder Judicial que dispone los pasos a seguir respecto de lo informado por la autoridad policial.6- E, todos los casos, es el Poder Judicial el que decide los pasos a seguir de acuerdo a la información que proveen las fuerzas federales de seguridad.7- En cualquier caso en que se detecten síntomas compatibles con coronavirus, se ordenará el regreso al lugar de origen para el cumplimiento de la cuarentena, siguiendo las indicaciones del Poder Judicial.8- En todos los casos el Poder Judicial decide los plazos y actuaciones determinados por el juzgado a cargo.