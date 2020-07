Quiénes son los cuatro espías prófugos por la causa de inteligencia ilegal del gobierno de Macri

los acusados con orden de captura que se resta detener son: Dominique Lasaigues, Javier Bustos, Jonathan Nievas y Martín Terra

Así se presume que llegó a la AFI Dominique, ya que Arribas y Ale Lasaigues, ex jugador profesional de paddle que compartía este deporte con el ex presidente, son muy cercanos. Por eso escala la tensión y preocupación en el círculo íntimo del líder PRO

El chef se convirtió en espía de la mano de su amigo, el ex director de la AFI, Arribas. Ingresó a trabajar en el organismo durante su gestión

Con la detención producida hoy del ex agente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)por parte de la Policía Federal, ya son 18 de 22 los acusados por el juez federal de Lomas de Zamora,, en la causa por presunto espionaje ilegal del gobierno dea políticos, periodistas y empresarios, entre otras víctimas, que están presos y declararán en las próximas horas.De esa información, también surge como consecuencia y conclusión que, entre los cuales se destaca la presencia de una mujer que es hija de un ex jugador profesional de paddle del círculo íntimo del propio Macri y que genera tensión y preocupación en dicho espacio.Con la detención de Matta,Sobre Bustos, Nievas y Terra la justicia no tenía sus domicilios y ordenó tareas de investigación durante tres días para saber donde residen. A Lasaigues, el caso más particular de todos, la fueron a buscar a un coqueto country, pero no estaba ni nadie aportó dónde se encontraría. Ninguno de los cuatro se entregó por su propios medios.. Trabajaba para el gobierno porteño, pero ahora se sabe que es buscada por la PFA como presunta integrante de una banda de espionaje ilegal que operaba desde la AFI y otras fuerzas de seguridad.¿Por qué? Es que. Es el caso del RR.PPP Hernán Nisenbaum, que si bien -hasta ahora- no está en la línea de la investigación, teóricamente llegó al organismo para asistir al escribano en la comunicación durante la gestión macrista. También es el caso de Martín Terra (otro prófugo, ver más abajo).Esos son dos ejemplos de cómo el amigo de Macri "más acostumbrado a las trampas" llevaba a sus también amigos al espionaje. Pero también se hacía de parientes de otros amigos.Macri jugó paddle con Ale Lasaigues, Arribas, Nisembaum y otros del grupo. Ahora, es la hija de un amigo de Arribas y Macri la que está buscada por la Justicia para ser detenida por espionaje. Por eso, en el coquetono salen del asombro por la llegada de patrulleros con sus sirenas en busca de una vecina modelo.Terra, a su vez, es el ex marido de, la actual esposa de, el vicejefe de Gobierno porteño, que también fue espiado y que de las declaraciones de los ex agentes en la Bicameral de Inteligencia surge que se cruzaron motivos políticos con otros de índole personal.Según la investigación judicial, Terra aportó información sobre Santilli. Aunque su detención fue ordenada por Villena, todavía es buscado por la PFA.Se desempeñaba en el Ministerio de Seguridad y Justicia de la Ciudad hasta 2012, bajo gestión de Macri, y a partir de entonces ingresó al Gobierno de la Ciudad.Según probatoria que llevó al juez Villena el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Alberto Beraldi, en una serie de tareas para la AFI, Bustos ingresó personal y formalmente a la Casa Rosada en enero de 2016 para reunirse con Fernando De Andreis, el ex secretario general de Presidencia. Figura en los chats como parte de la banda Super Mario Bros.También trabajaba en el gobierno de la Ciudad y también trabajó, en 2011, para el Ministerio de Seguridad y Justicia de la Ciudad. Se lo investiga por el mismo hecho que a Bustos. Es decir, el ingreso a Casa Rosada en enero de 2016 en el marco de tareas para la AFI.