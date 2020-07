Macri dará una conferencia para un empresario chileno que apoyó a Pinochet

La iniciativa se da en el marco de la delicada situación que padece el país por los impactos de la pandemia. Según anuncia el sitio en su página web y en sus redes sociales, la cita será el próximo miércoles a las 18.30 para hablar de "La otra mirada de Latinoamérica".

Ibáñez Scott se ha visto involucrado en varias situaciones polémicas. Entre las más recordadas, la relata el portal Política de Chile donde aseguran que siente vergüenza de ser chileno además de haberse mostrado pro pinochetista. Asimismo, según lo relatado por el portal Cooperativa del país trasandino Ibáñez Scott habría manifestado su “furia” cuando se enteró que su hija iba a ser madre soltera.

El ex presidente argentinovolverá la escena pública la semana próxima, para participar de una charla virtual sobre Latinoamérica, que es organizada por el portal chilenoSe trata de una conversación entre el ex mandatario argentino y el periodista, hijo del escritor Mario Vargas Llosa.El portal chileno, a cargo de-quien se define como "empresario y filántropo- se presenta como "una plataforma destinada a provocar una reflexión sana, abierta y en libertad".Ibáñez es Capitán de Reserva de la Armada chilena, es ex controlador de D&S y ex propietario de Líder, empresa que le vendió a Wal-Mart.