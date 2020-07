Solá advirtió que si Macri quiere volver al país deberá cumplir con la cuarentena "como cualquier otro ciudadano"

l viaje del ex presidente Mauricio Macri a Paraguay presuntamente en su rol de titular ejecutivo de la Fundación FIFA y, según supo Política Argentina, para intentar meterse en las negociaciones de Conmebol para la vuelta de las competencias a nivel regional, sigue generando polémicas

el canciller argentino Felipe Solá fue el encargado de salir a hablar por el viaje del ex mandatario y aunque aseguró que su salida no es competencia de su área, advirtió que Macri deberá cumplir la cuarentena cuando regrese "como cualquier otro ciudadano"

De cualquier manera, si el ex presidente quisiera volver a ingresar al país, como cualquier otro ciudadano deberá cumplir con todos los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias. — Felipe Solá (@felipe_sola) July 13, 2020

Según es información pública,, un dirigente vinculado al fútbol local. De hecho, viajó en un avión que es propiedad de una empresa este último, justamente firma acusada de contrabando de tabaco.Por si esto fuera poco,. De este modo, crecen los rumores que sostienen que el ex jefe de Estado argentino buscaría "músculo político" de orden internacional en un contexto en que está rodeado de causas judiciales avanzadas, particularmente acusado de espionaje ilegal en varios expedientes.En ese marco,, escribió en su cuenta de Twitter.Solá​ también despegó a la Cancillería del viaje de Macri. "En relación al viaje fuera del país del ex presidente Macri, quiero aclarar que no son competencia de la Cancillería las salidas de ciudadanos al exterior. Las limitaciones para salir del país son competencia del Poder Judicial. La Dirección Nacional de Migraciones, en el marco de sus incumbencias, efectiviza cuando corresponde la restricción impuesta judicialmente", escribió en la red social.Desde el entorno de Macri dijeron que el ex presidente cumplió con todos los trámites requeridos para poder salir de la Argentina en forma legal.Lo mismo informaron desde Paraguay: "El señor Macri tiene autorización por 24 horas. Para ello, tuvo que cumplir con un protocolo especial: presentó un testeo negativo de coronavirus y fue revisado nuevamente por las autoridades sanitarias cuando ingresó al país. Una vez que termine con sus actividades, debe regresar a su país", dijo Ángeles Arriola la directora general de Migraciones de Paraguay.