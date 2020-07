La vacuna británica produce anticuerpos y es segura, con lo que son cuatro las que generan esperanza contra la Covid

Hoy se conoció que el producto británico genera anticuerpos y es seguro, con lo que junto a desarrollos de los Estados Unidos (en un caso en sociedad con un laboratorio alemán) y China son tres las candidatas que generan esperanza para derrotar a la pandemia

Los avances en la carrera por conseguir el desarrollo de vacunas que prevengan o combatan efectivamente al coronavirus y sin hacer daño a los pacientes se suceden diariamente, en un proceso sin precedentes en la historia de la humanidad por su velocidad.La vacuna contra la Covid-19 que desarrolla la universidad británica de Oxford muesta avances "muy prometedores". Así lo describieron los resultados de las primeras fases de estudio que se publicaron en la revista médica The Lancet. Hasta el momento, se realizaron ensayos clínicos en 1.077 voluntarios en los que la vacuna mostró ser segura y generar anticuerpos contra la covid-19.Según precisa la publicación, todavía es necesario llevar a cabo ensayos a mayor escala a fin de determinar si los anticuerpos son suficientes para ofrecer protección a largo plazo contra la enfermedad. Andrew Pollard, del grupo investigador, dijo este lunes a la BBC que si bien los resultados son "extremadamente prometedores", aunque la pregunta "clave" ahora es "si la vacuna funciona" como antídoto, es decir si previene el contagio de la infección o si implica menos impacto al contraerla.La vacuna denominada ChAdOx1nCoV-19, que está siendo desarrollada a una velocidad sin precedentes, está hecha a base de un virus que ocasiona el resfriado común en chimpancés y fue modificado genéticamente para que no pueda ocasionar infecciones en los humanos y se asemeje más al Covid-19.A pesar de los avances y destacar la noticia como "muy positiva", el primer ministro británico, Boris Jhonson, prefirió calificar como una "exageración" que la vacuna esté disponible para fin de este año. "Obviamente tengo esperanzas, tengo los dedos cruzados, pero decir que estoy 100% seguro de que vamos a recibir una vacuna este año, o de hecho el año que viene, es, por desgracia, una exageración", sostuvo el premier, quien reservó 100 millones de dosis de esa vacuna en estudio para Gran Bretaña.Gran parte de la atención en el desarrollo de los antídotos al coronavirus hasta la fecha ha versado en los anticuerpos, que son solo una parte del sistema de defensa inmunológico. Las vacunas que se consideran efectivas inducen a la vez tanto a los anticuerpos como la respuesta de las células T, un tipo de células blancas de la sangre que ayudan a coordinar el sistema inmunológico y pueden detectar qué células han sido infectadas y destruirlas.En sus ensayos detectaron que un 70% de las personas que participaron en el estudio desarrollaron fiebre o dolor de cabeza aunque esos síntomas pudieron ser tratados con paracetamol. "Todavía hay mucho trabajo por hacer antes de que podamos confirmar si nuestra vacuna ayudará a controlar la pandemia de la covid-19, pero estos resultados preliminares son prometedores", resaltó Sarah Gilbert, de la Universidad de Oxford.El estudio mostró que el 90 % de las personas desarrolló anticuerpos neutralizadores tras serles inyectados una dosis y se dio dos dosis a tan solo diez personas, de las cuales todas produjeron más anticuerpos neutralizadores.La candidata mRNA-1273 de Moderna codifica la proteína de pico de SARS-CoV-2, de prefusión estabilizada. La empresa anunció la semana pasada que su vacuna contra el coronavirus produjo anticuerpos que neutralizaron la enfermedad.Los científicos realizaron un ensayo abierto de fase 1, con un aumento de la dosis, que incluyó a 45 adultos sanos, de 18 a 55 años de edad, que recibieron dos vacunas, con 28 días de diferencia, con ARNm-1273 en una dosis de 25 microgramos (μg), 100 μg o 250 μg, organizado con 15 participantes en cada grupo de dosis.Los investigadores determinaron que después de la primera vacunación, las respuestas de los anticuerpos fueron más altas con dosis más altas. Después de la segunda vacunación, los títulos -de defensas contra el virus- aumentaron. A su vez, en ese punto, se detectó la actividad neutralizadora del suero mediante dos métodos en todos los participantes evaluados.Los eventos adversos solicitados que ocurrieron en más de la mitad de los participantes incluyeron fatiga, escalofríos, dolor de cabeza, mialgia y dolor en el lugar de la inyección. Los eventos adversos sistémicos fueron más comunes después de la segunda vacunación.En las conclusiones del estudio, publicado por la revista científica The New England Journal of Medicine (NEJM), detallaron que la vacuna mRNA-1273 indujo respuestas inmunitarias anti-SARS-CoV-2 en todos los participantes, y no se identificaron problemas de seguridad graves o limitantes de los ensayos.BioNTech y Pfizer aseguraron que su ensayo en etapa inicial de su vacuna experimental contra el coronavirus mostró una respuesta inmune bien tolerada, similar a los resultados observados en una prueba anterior.En el estudio realizado en Alemania con 60 voluntarios sanos, la vacuna indujo anticuerpos neutralizantes de virus en quienes recibieron dos dosis, en línea con los resultados anteriores de un ensayo en etapa inicial en Estados Unidos.Tal como en el caso de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, en el estudio alemán la vacuna también generó un alto nivel de respuestas de células T contra el coronavirus. Estas células, un tipo de glóbulo blanco, son un componente importante del ataque del sistema inmunitario contra los invasores extraños, como los virus.Los sujetos de prueba no experimentaron efectos secundarios graves, aunque sí se detectaron síntomas similares a la gripe y reacciones en el lugar de inyección.Según los planes, ambas compañías esperan comenzar una prueba a fines de este mes con 30 mil personas, con el objetivo de demostrar la eficacia de la vacuna.Ambas empresas, en realidad, desarrollaron en conjunto cuatro vacunas contra el coronavirus. Se trata de los socios que están en tratativas para probar su producto en la Argentina.La vacuna desarrollada por CanSino Biologics y la unidad de investigación militar de China también demostró tener una respuesta inmune segura e inducida en la mayoría de los receptores.El candidato de CanSino, llamado “Ad5-nCOV”, es una de las pocas vacunas que han mostrado ser prometedoras en pruebas en humanos y se están preparando para ensayos en etapas avanzadas, junto con proyectos que involucran a Moderna, y los ya mencionados Pfizer y AstraZeneca.Si bien la vacuna de CanSino aún no ha comenzado los ensayos clínicos a gran escala para evaluar qué tan bien funciona para evitar que las personas se infecten, ha recibido la luz verde para ser utilizada en el ejército de China.Los resultados del estudio de etapa intermedia, publicado en la revista médica Lancet, respaldan la prueba del candidato a vacuna en un gran ensayo, dijeron los autores del estudio.Este método utiliza un virus llamado adenovirus para transportar material genético de la proteína del nuevo coronavirus al cuerpo humano, un método también utilizado por investigadores de la Universidad de Oxford y AstraZeneca para su vacuna experimental.