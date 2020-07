"Señor Presidente": el hábito de Viviana Canosa de "denunciar" mirando cámara y la soltada de mano de El Nueve

hoy se conocieron dos elementos que dejan muy mal parada a Canosa y su presunta "denuncia", que lo cierto es que la convirtió en tendencia ya dos veces y le dio mucha pantalla: mientras que apareció un compilado que expone una gran cantidad de denuncias mediáticas de la conductora mirando a cámara, casi como un modus operandi, a la vez el propio canal en que ella trabaja, El Nueve, la dejó en offside y negó presiones como denuncia su empleada

Abro hilo de todas las veces que Viviana Canosa denunció ser víctima de algo.👇🏻 pic.twitter.com/BKDUOJwHVi — Guido 🏳️‍🌈 (@GuidoCattaneo) July 23, 2020

#ElNueve | Ante las consultas periodísticas recibidas, Canal 9 informa que no ha recibido ningún tipo de presión gubernamental. Asimismo, ratifica su compromiso con los valores democráticos y el respeto a la diversidad de opiniones. — El Nueve (@canal9oficial) July 23, 2020

Sorpresivamente para algunos o como parece ser habitual en ella según otros,generó una insólita polémica en redes sociales por revelar el contenido de mensajes que cruzó con el presidenteen los que dijo haberse sentido "amenazada" y "presionada", aunque el propio contenido de los textos citados indica más bien una charla común entre políticos y periodistas como categorizable como "amenaza" y "presión". De hecho, la propia conductora del ciclo Nada Personal reveló que luego habló con el mandatario y se aclararon las cosas en tono "seco".Sin embargo,En su programa de TV y al borde del llanto, Canosa le habló a Alberto Fernández y lo acusó de "abuso de poder" y de haberle provocado miedo, asegurando que sintió que era “el Estado contra mí". "Yo lo puedo mirar a los ojos a usted, no sé si usted puede hacer lo mismo conmigo", remarcó. "Le quiero decir al Presidente que ojalá no me llame nunca más, que no me moleste más. Que me deje trabajar en libertad, que me lo gané", sostuvo Canosa.“Me hizo ruido en el cuerpo, más allá de lo psicológico, me quedé paralizada. Estaba en la cama, la miré a Martina que estaba dormida, se me empezaron a dormir las piernas, empecé a sentir palpitaciones, empecé a sentir ataques de pánico, me angustié y en ese momento dije: ‘Me voy a la mierda, dejo la radio, dejo la tele, dejo todo, mi vida vale mucho más...‘ Pero, durante el transcurso del día, pensé: ‘Esto me lo gané, laburo de esto, soy una mina que labura dignamente'”, dijo, acongojada.No obstante, la conductora aclaró que después pudo hablar con Fernández y "aclarar" la situación, aunque nunca reveló de qué se trató esa conversación. “Pude hablar con él, en un tono muy seco. Seguramente, más adelante hablaremos, tal vez en alguna entrevista. A mí me pareció intimidatorio, porque mi teléfono no es público. Él me dijo: ‘Te lo digo porque te quiero mucho, se te va a volver en contra lo que estás diciendo’. Fueron varias cosas así y pensé que era el momento de dejar la televisión. Pero pude aclararlo con él y con gente de la política. Lo que pasa es que no puedo trabajar presionada, si no, no lo hago".Lo otro que ocurrió, ya a nivel institucional y que deja muy mal parada a Canosa y su insólita denuncia, es que El Nueve le soltó la mano a la conductora y aclaró a través de las redes sociales que no recibieron "ningún tipo de presión gubernamental"."Ante las consultas periodísticas recibidas, Canal 9 informa que no ha recibido ningún tipo de presión gubernamental. Asimismo, ratifica su compromiso con los valores democráticos y el respeto a la diversidad de opiniones", escribieron desde el canal, en su cuenta de Twitter.