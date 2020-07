Alberto se reunió con directivos del laboratorio que desarrolla la vacuna británica, la más avanzada del mundo

el Gobierno Nacional continúa dando pasos para intentar sumar fuerza para tener mayor y más rápido acceso a las vacunas que se desarrollan en el mundo contra la pandemia de coronavirus

En la jornada en que se confirmaron 114 muertes y 6.127 nuevos contagios en las últimas 24 horas, los números más altos para un día, con lo que el total de fallecidos asciende a 2.702 en todo el país y los casos registrados son 148.027,Es que tal como se informó oficialmente,, siendo así la más avanza del planeta.El pasado lunes, se publicó en la revista científica The Lancet un estudio hecho con 1077 voluntarios (adultos sanos de entre 18 y 55 años) que muestra que una dosis generó en el 95 por ciento de los participantes un aumento en los anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2, que provoca la COVID-19.Durante el encuentro en Olivos, el mandatario manifestó la voluntad de garantizar el acceso rápido y equitativo a la potencial vacuna, priorizando a las poblaciones de riesgo. Es el segundo encuentro que el Gobierno mantiene con AstraZeneca.El jefe de Estado estuvo acompañado por el ministro de Salud, Ginés González García, y participaron por la empresa Agustín Lamas, Gerente General para Cono Sur de AstraZeneca; Germán de la Llave, Director de Acceso y Asuntos Corporativos en la Argentina y Uruguay para la compañía, y Agustina Elizalde, Directora Médica para Cono Sur.AstraZeneca ya se comprometió a que, en caso de que los ensayos clínicos tengan éxito, impulsará el acceso amplio y equitativo a la vacuna, sin rédito económico mientras dure la pandemia. Hasta ahora la empresa firmó compromisos para suministrar más de dos mil millones de dosis con el Reino Unido, Estados Unidos, la Alianza de Vacunas Inclusivas de Europa, la Coalición para la Preparación de Epidemias, GAVI la Alianza de Vacunas y el Instituto SERUM de la India.La pregunta que surge es si harán ensayos con esta vacuna en la Argentina y, justamente, hacia lo que se avanza es en dirección a poder dar una respuesta afirmativa en este sentido.. Es que, aún en desarrollo en el gigante asiático.Así lo informó el canciller chino, Wang Yi, durante una reunión virtual con sus homólogos de la Argentina, Barbados, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Uruguay.En su intervención, Wang agradeció la cooperación de América Latina durante la crisis por la Covid-19 y destacó que la vacuna desarrollada en su país será un bien público de acceso universal, informó el portal ruso de información RT.En pasado mayo, el presidente de China, Xi Jinping, anunció que Beijing proporcionaría USD 2.000 millones a lo largo de dos años para ayudar a países afectados por la pandemia en los ámbitos económico y social, sobre todo a naciones en desarrollo.. Los investigadores comprobaron que la vacuna Ad5-nCOV, que se suministró a 508 adultos sanos no expuestos a la Covid-19, induce respuestas inmunitarias de anticuerpos y linfocitos T que atacan al virus, al tiempo que no causa efectos secundarios graves.Más de 150 vacunas están siendo desarrolladas actualmente a nivel global con el objetivo de ayudar a poner fin a la pandemia que ha causado más de 624.000 muertes alrededor del mundo, según la Universidad Johns Hopkins, pero aún está por verse si alguna de ellas tendrá éxito.