El Senado ratificó el decreto de Alberto para sacar a los espías de las tareas judiciales

El Senado avaló este miércoles ocho decretos de necesidad y urgencia firmados por Alberto Fernández, entre ellos dos que podrán marcar el destino del espionaje local: la prórroga de la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) hasta diciembre y la prohibición a los agentes de realizar tareas de auxiliar judicial.. Los decretos se aplican desde su publicación y sólo pueden ser rechazados por las dos cámaras.Oscar Parrilli aprovechó la ocasión para mencionar sus conversaciones con Cristina Kirchner ni bien dejaron el Gobierno que se filtraron en los medios y se habían originado en causas judiciales recién iniciadas."Ojalá no sea cierto todo los que nos han contado, porque si no, hubo muy poca democracia estos cuatro años en Argentina", cerró el ex secretario general de Cristina, quien ya estaba a cargo de la sesión, que duró casi 10 horas.